Seçim öncesi vergilere düzenleme: Tapuda harç, konutta KDV oranı düşürüldü

24 Haziran'da yapılacak erken seçim için hükümet, ekonomi adımları atmaya devam ediyor. Bugün yayımlanan kararlara göre tapu işlerimde harç binde 15'e, konutta KDV de yüzde 8'e düşürüldü. Rakı, cin ve votkanın vergisi artarken viski, şarap ve likörün vergisinde indirime gidildi.

Bakanlar Kurulu, kapsamlı bir KDV ve ÖTV düzenlemesi yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, tapu harcında binde 20 olan oran, 31 Ekim 2018'e kadar binde 15'e düşürüldü.

Bu oran sadece konut ve işyeri alımlarında geçerli olacak, arsa ve arazi alımlarında ise geçerli olmayacak.

Düzenlemeyle 300 bin liralık bir evin tapu masrafı 12 bin liradan 9 bin liraya düşecek.

KONUTTA KDV İNDİRİMİ

Konutta KDV oranı da yine 31 Ekim 2018 tarihine kadar yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

Düzenlemeyle kadın istihdamına destek için kreş desteği artırıldı. Kreşe gönderilen çocuk başına tutar 304 lira yerine 1015 lira oldu.

Alkollü içkilerle ilgili de bir takım düzenlemelere gidildi. Likör, şarap ve viski gibi bazı alkollü içkilerin vergi oranları düşürüldü.

Rakı, cin ve votkanın asgari maktu vergi oranı ise yükseltildi.

2 litreyi geçmeyen kaplarda uygulanmak üzere rakının asgari maktu vergi tutarı 171,2 lira yerine 184,3 lira oldu. Votka ve cinde ise 175,6 lira olan tutar, 184,4 liraya yükseltildi.

AB UYUM YASALARI ÇERÇEVESİNDE

Alkollü içkilere yönelik düzenlemenin, AB uyum yasaları çerçevesinde; yüksek "alkollü içkilerin vergilerini eşitlemeye" yönelik Türkiye'nin taahhütleri nedeniyle alındığı bildirildi.