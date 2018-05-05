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    Bankaların faiz geliri yüzde 32 arttı, 73.6 milyar lira oldu

    © AA /
    Ekonomi
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    Bankaların ilk çeyrekte elde ettiği toplam faiz geliri, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 32.5 artarak mart sonu itibarıyla 73.6 milyar lira oldu.

    Bankacılık sektöründe her ne kadar kar artış hızında yavaşlama görülse de aylık bazda ilk kez 5 milyar liranın üzerine ulaşıldı.

    Bankalar bu yılın ilk çeyreğinde 13 milyar 912 milyon lira net dönem kârı sağladı. Bu rakam 2017'nin ilk çeyreğindeki 13 milyar 236 milyon liralık net dönem kârına kıyasla yüzde 5.1'lik artışa işaret etti.

    Kredi büyümesindeki ivme kaybı ve mevduat faizlerindeki yükseliş, bankaların net kâr artış hızındaki yavaşlamayı beraberinde getirdi. Buna rağmen bankaların net kârı aylık bazda ilk kez 5 milyar lirayı aşarak, martta 5 milyar 528 milyon liraya ulaştı.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
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    Bu yılın ocak ve şubat aylarında bankalar sırasıyla 4 milyar 537 milyon lira ve 3 milyar 847 milyon lira net dönem kârı elde etmişti. Sektörün geçen yılki net dönem kârı 49 milyar 83 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

    Bankaların ilk çeyrekte elde ettiği toplam faiz geliri, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 32.5 artış gösterdi. Mart sonu itibarıyla 73,6 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 55.6 milyar düzeyinde gerçekleşmişti.

    Bu yılın ilk çeyreğinde bankalar kredilerden 58.4 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 13,2 milyar lirası tüketici kredilerinden, 2.4 milyar lirası kredi kartlarından, 8.5 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 34.3 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
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    Sektörün toplam faiz gideri, bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 50.5 artarak 42.2 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı yüzde 43.1 artışla 27.7 milyar liraya ulaştı.

    Sektörün toplam faiz giderlerinin yüzde 65.6'sı mevduata ve yüzde 10'u bankalara verilen faizlerden oluştu. Bankaların net faiz geliri, mart sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14.2 artarak 31.5 milyar liraya yükseldi.

    Sektörün, yılın ilk çeyreğinde personel gideri 6 milyar 553 milyon lira oldu.

    Etiketler:
    Faiz, Banka, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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