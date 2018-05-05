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    Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

    Şimşek: Yatırımları üretken alanlara yönlendirmeliyiz

    © AA /
    Ekonomi
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    Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yatırımların daha üretken alanlara yönlendirmesi gerektiğini söyledi.

    Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
    © AA / Mustafa Çiftçi
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    Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bilim Elçileri Derneği tarafından gerçekleştirilen Türk Hava Yolları Bilim Elçileri Zirvesi’nin açılışına katıldı.

    Şimşek burada yaptığı konuşmasında rekabetçi ortam oluşturulmasının önemine işaret ederek, rekabetin olmadığı ülkede verimlilikten bahsedilemeyeceğini söyledi.

    Verimliliği artırmak için altyapıya büyük yatırımlar yaptığını anlatan Şimşek, “Yatırımların daha üretken alanlara yönlendirmemiz lazım. Makine teçhizat, Ar-Ge, yazılıma yönlendirmemiz lazım” dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
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    'ESAS KRİTİK OLAN BEŞERİ SERMAYEYE ULAŞMAK'

    Başbakan Yardımcısı Şimşek, eğitime erişebilirlik sorununu Türkiye’nin büyük ölçüde çözdüğünü aktararak, “Esas kritik olan bundan sonra adını ne koyarsanız koyun, 4. Sanayi Devrimi diyorsanız deyin onun gerektirdiği beşeri sermayeye ulaşmak” diye konuştu.

    Okul öncesi eğitimin önemini anlatan Şimşek, “Onca yıl Türkiye’de okudum, ama İngilizce bilmiyordum. 4 ay burslu olarak gittiğim İngiltere’de İngilizce’yi öğrendim. Benim 3 çocuğum var. İkiz kızlarım 4,5 yaşına gelecek yakında, oğlan da 2,5-3 yaşına. Oğlan şu anda evde 3 dil konuşuyor, çünkü evde ekosistem var. Kürtçe, Türkçe ve İngilizce konuşuyor. Her birimiz onla ayrı dilleri konuşuyoruz. Bu kadar basit. Ekosistem doğru şekilde kurgulanabilirse herkes erken aşamada öğrenebiliyor” şeklinde konuştu.

    Şimşek, dünyadan bilim insanlarının buraya gelmesinin bir öneminin daha bulunduğunu vurgulayarak, “Türkiye’nin algısı ile gerçekliği arasında önemli fark oluştu. Bunu gidermenin yolu da bir taraftan reform yapmamız lazım. Diğer taraftan da dünyadaki bilim insanlarımızın aslında büyükelçiler gibi çabalarına ihtiyacımız var. Bilim insanlarımızın dışarıda Türkiye’nin durumunu gerçekçi şekilde sunması kritik öneme sahip” diye konuştu.

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    Etiketler:
    Mehmet Şimşek, Türkiye
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