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    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

    Zeybekci: S&P'ye karşı uyanık olmak lazım

    © AA / Ahmet İzgi
    Ekonomi
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    Ekonomi Bakanı Zeybekci, S&P'nin not kararı için, "Siyasetin yeni bir döneme hazırlandığı, özel sektör yatırımlarının yoğunlaştığı, ihracatın büyük bir coşkuyla gerçekleştiği bu dönemde Standard&Poor's gibi yaklaşımları bekliyoruz. Bunlara karşı uyanık olmamız lazım" dedi.

    Standard and Poor's (S&P)
    © AP Photo / Henny Ray Abrams
    Standard&Poor's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine ilişkin açıklamada bulundu.

    Temel atma ve açılış törenleri için Denizli'ye gelen Zeybekci buradaki konuşmasında, Türkiye'nin tüm derecelendirme kuruluşlarının tahmininin üzerinde büyüme rakamları yakaladığını, geçen yıl yatırım teşvik belgelerinin rakamsal olarak yüzde 82 arttığını, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eliyle proje bazlı destekleri de verdiklerini söyledi.

    Ekonomik performansta etkili diğer bir kriter olan ihracatta ise nisan ayı itibarıyla 161,5 milyar dolara yaklaştıklarını anlatan Zeybekci, şöyle konuştu: 

    "2018 yılı ilk çeyreğiyle ilgili büyüme rakamları yine tahminleri aşacak. Yine belki ikinci, üçüncü defa revizelere neden olacak. 'Yüzde 7 artı', yani yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyle 2018 yılı ilk çeyrek gerçekleşecek ve ihracat da her ay rekor kırarak 170 milyar doların üzerine çıkacak. Bu Standard&Poor's'un nedense biraz acelesi var. 2015 yılı seçimlerinde çok iyi hatırlıyorum. Aylar sonra yapacağı değerlendirme ve açıklamayı seçim öncesi yapmak gibi bir acelesi vardı. Burada bunların iyi niyetini aramak, Türkiye'yle ilgili nedense pozitiflikleri görmemek… Siyasetin yeni bir döneme hazırlandığı, özel sektör yatırımlarının bu kadar yoğunlaştığı, ihracatın büyük bir coşkuyla gerçekleştiği bu dönemde Standard&Poor's gibi yaklaşımları bekliyoruz. Bunlara karşı uyanık olmamız lazım. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra pazartesi günü sabahın köründe Türkiye'nin notunu düşürmekle ilgili adım atanlar da bunlardır. Türkiye her şeye, bütün bu negatifliklere, her türlü kasta rağmen göreceksiniz barış ve huzur içinde, özel sektör kamu iş birliğiyle, dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemleriyle her alanda ve sektörde birlikte olacak." 

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    Etiketler:
    Standard and Poor's (S&P), Ekonomi Bakanlığı, Nihat Zeybekci, Türkiye
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