Alman medyası: Türkiye, dolara bağımlılıktan kurtulmak için altınlarını geri çekti

© Sputnik / Oleg Lastochkin 220 ton altın ABD'den Türkiye'ye getirildi

Türkiye'nin altın rezervlerini önemli ölçüde artırdığını belirten Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, Türkiye Merkez Bankası son bir yıl içinde rezervlerini iki kat artırarak 231.9 tona ulaştırdı. Eğer buna, rezervlerinin bir kısmını giderek zayıflayan TL olarak değil altın olarak tutan özel bankaların elindeki rezervler de eklenirse toplamda 25 milyar dolar değerinde yaklaşık 595.5 ton altın çıkıyor. Bu da Türkiye'deki döviz rezervinin yaklaşık dörtte birine tekabül ediyor" diye yazdı.

Diğer ülkelerin altın rezervleriyle karşılaştırılan Türkiye'nin bu alanda tüm dünyada 10'uncu sırada yer aldığını aktaran gazete, Ankara'nın altın rezervlerini artırmaya devam ettiğini belirterek, "Ülke, yıl başından bu yana, Erdoğan'ın izlediğine benzer strateji uygulayan Rusya'dan sonra en büyük ikinci artışı sergiledi. Moskova ve Ankara, altın alımları sayesinde başta dolar olmak üzere döviz rezervlerinden daha fazla bağımsız olmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

'TALEP YÜZDE 34 ARTTI'

Türk lirasının değerini kaybetmeye devam ettiğine dikkat çeken Alman gazetesi, bu bağlamda vatandaşların da altınla ilgilenmeye başladığını belirterek, "Yıl başından bu yana altın ürünlerine talep yüzde 34 arttı" dedi.

Deutsche Bundesbank'ın da son yıllarda ABD'den yaklaşık 300 ton ve Fransa'dan 374 ton altın geri çektiğini belirtilen haberde, şimdi bu altınların Frankfurt'ta tutulduğunu belirtilerek, "Bu karar, Alman altınının kaybolduğu ve devletin gerekirse bu altınlarına erişemeyeceği yönündeki tartışmalar ve şüpheler üzerine 2012'de alındı" dendi.

Almanya, 3 bin 372 ton 200 kg ile ABD'nin ardından en büyük altın rezervine sahip ikinci ülke.