ABD'li yatırımcı Buffett: Bitcoin bir fare zehridir

ABD`li yatırımcı Warren Buffett, sahibi olduğu Berkshire Hathaway şirketinin yıllık hissedarlar toplantısında Bitcoin`le ilgili sert uyarılarda bulundu, "Bitcoin bir fare zehiri" dedi.

© REUTERS / Dado Ruvic Bitcoin'e bir yasak da Google'dan

ABD'li yatırımcı Warren Buffett, Bitcoin'e yatırım yapmama çağrısı yaparak "Bitcoin muhtemelen bir fare zehiri" dedi.

Sahibi olduğu Berkshire Hathaway şirketinin yıllık hissedarlar toplantısında konuşan Buffett, Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırımın büyük risk olduğu yönündeki görüşünü tekrarladı.

Bitcoin'in üretken bir varlık olmadığını söyleyen Buffet, yatırımcıların talebinin Bitcoin'in fiyatı konusunda tek belirleyici olduğunu, dijital bir para biriminin şarlatanlar için kullanışlı bir araç olduğunu belirtti.

'YANLIŞ KARARLAR ALDIM'

Geçmişte Google'ın çatı şirketi Alphabet ile Amazon'a yatırım yapmamakla hata ettiğini de kaydeden Buffett, "Google ve Amazon konusunda yanlış kararlar aldım. Bu iki şirket o zamanki değerinin çok ötesine yükseldi" ifadelerini kullandı.

Buffett'ın son olarak Apple'daki hisselerini artırması, teknoloji şirketinin hisselerinin hızla yükselmesine yol açmıştı.