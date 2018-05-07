Türkiye'de milyoner sayısı bir yılda 7 bin arttı

Türkiye'de milyoner sayısı bir yılda 7 bin 9 kişi artarak 146 bine yükseldi. Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, mart sonu itibariyle 2017'ye göre 7 bin 9 kişi artarak 145.989'a yükseldi.

© AA / Milyoner sayısı 140 bini aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurtiçinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı mart sonu itibariyle 145. 989'a ulaştı.

Geçen yılın sonuna göre 7 bin 9 kişi artan milyonerlerin toplam mevduatı 954 milyar 294 milyon liraya çıktı. 2017 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 537 bin lira olarak hesaplandı.

YURTİÇİNDE 133 BİNE YAKIN MİLYONER VAR

Yurtiçinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk çeyreğinde 2017'ye kıyasla 5.728 kişi artarak 132.697'ye ulaşırken, toplam mevduatları da 868 milyar 425 milyon lira oldu.

Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 431 milyar 373 milyon lirası yerel para cinsi, 433 milyar 749 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 303 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurtiçinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 544 bin lira olarak hesaplandı. Yurtiçinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yıl 126 bin 969, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı da 835 milyar 621 milyon lira düzeyindeydi.

YURTDIŞINDAKİ MUDİ SAYISI 13 BİNİ GEÇTİ

BDDK verilerine göre, yurtdışında yerleşik mudi sayısı mart sonu itibariyle 13.292'ye yükseldi. Yurtdışındaki milyonerlerin sayısı geçen yılsonuna göre bin 281 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı da 85 milyar 869 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurtdışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 7 milyar 485 milyon lirası yerel para, 78 milyar 157 milyon lirası yabancı para ve 227 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.