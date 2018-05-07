Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası, TL'deki değer kaybının devam etmesinin ardından piyasaya döviz likiditesi sağlayacak bir zorunlu karşılık adımı attı. Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi. Böylece 2.2 milyar dolar bankaların kullanımına geçti.