Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Açıklamada, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırını yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürdü.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu değişiklikle yaklaşık 6.4 milyar Türk lirası likidite piyasadan çekilecek.
Yaklaşık 2.2 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek.
Karar sonrası dolar kurunda önemli bir değişim olmadı. Dolar/TL, 4.25 seviyesinde yer alıyor.
Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu: https://t.co/cAcmY3ynk7— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) May 7, 2018
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