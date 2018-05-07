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    Mehmet Şimşek

    Şimşek: Kaygılar yersiz

    Ekonomi
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    Maliye politikasına ilişkin kaygıların yersiz olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Önümüzdeki dönemde kısa vadede kalıcı bir tahribat olmayacak, orta-uzun vadede de mali disiplin korunacak" dedi. Şimşek, "Aslında Türkiye çok önemli reformları hayata geçirdi ama bunları anlatacak zaman bile yok" diye konuştu.

    Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 61. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Şimşek, ekonomik göstergelere bakıldığında ekonomide bir miktar yavaşlamanın gündemde olduğunu ifade etti.

    Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
    © AA /
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    Dış açığı daha makul düzeye çekmek için çok önemli reformlar yaptıklarını belirten Şimşek, "Yakın dönemde ithalatı azaltacak yatırımlara çok güçlü teşvikler verildi. Bu yatırımlar devreye girdiğinde Türkiye'nin cari açığı 19 milyar dolar azalacak" diye konuştu.

    Dünya'nın aktardığı habere göre Şimşek, "Türkiye aslında odaklandığı zaman başarıyor. Savunmada, enerjide yerlilik oranı çok hızlı yükseldi. Biz şu an odaklanmış durumdayız. Cari açık meselesini de bu şekilde kalıcı bir şekilde yüzde 3'lerin altına çekme imkanımız önümüzdeki birkaç yıl içinde söz konusu olabilir" dedi.

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    Teşvikler sonrası 'Şu ana kadar neredeydiniz' diyenlerin olduğunu bildiren Şimşek, "Aslında Türkiye çok önemli reformları hayata geçirdi ama bunları anlatacak zaman bile yok" diye konuştu.

    Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
    © AA / Mustafa Çiftçi
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    Şimşek son dönemdeki teşvikler sonrası ortaya çıkan eleştirilere yönelik, "Maliye politikasına ilişkin kaygılar da yersiz. Önümüzdeki dönemde kısa vadede kalıcı bir tahribat olmayacak ancak orta-uzun vadede vergiyi artırmadan tabana yayacağımız için mali disiplin korunacak" değerlendirmesini yaptı.

    Enflasyon ile ilgili konuşan Şimşek şu ifadeleri kullandı: "Enflasyon geçici olarak çift haneye çıkmış durumda. Ama öncesine bakın, 90'lı yıllar sonrası biz yüzde 10'lar civarına kadar çekmişiz. Şimdi de enflasyonda kur etkisi net bir şekilde ortaya çıkıyor."

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    Etiketler:
    cari açık, maliye politikaları, enflasyon, Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Mehmet Şimşek, Türkiye
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