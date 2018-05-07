Şimşek: Kaygılar yersiz

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 61. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Şimşek, ekonomik göstergelere bakıldığında ekonomide bir miktar yavaşlamanın gündemde olduğunu ifade etti.
Dünya'nın aktardığı habere göre Şimşek, "Türkiye aslında odaklandığı zaman başarıyor. Savunmada, enerjide yerlilik oranı çok hızlı yükseldi. Biz şu an odaklanmış durumdayız. Cari açık meselesini de bu şekilde kalıcı bir şekilde yüzde 3'lerin altına çekme imkanımız önümüzdeki birkaç yıl içinde söz konusu olabilir" dedi.
'ENFLASYON GEÇİCİ OLARAK ÇİFT HANEYE ÇIKMIŞ DURUMDA AMA ÖNCESİNE BAKIN…'
Teşvikler sonrası 'Şu ana kadar neredeydiniz' diyenlerin olduğunu bildiren Şimşek, "Aslında Türkiye çok önemli reformları hayata geçirdi ama bunları anlatacak zaman bile yok" diye konuştu.
Enflasyon ile ilgili konuşan Şimşek şu ifadeleri kullandı: "Enflasyon geçici olarak çift haneye çıkmış durumda. Ama öncesine bakın, 90'lı yıllar sonrası biz yüzde 10'lar civarına kadar çekmişiz. Şimdi de enflasyonda kur etkisi net bir şekilde ortaya çıkıyor."
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