Şimşek: Kaygılar yersiz

Maliye politikasına ilişkin kaygıların yersiz olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Önümüzdeki dönemde kısa vadede kalıcı bir tahribat olmayacak, orta-uzun vadede de mali disiplin korunacak" dedi. Şimşek, "Aslında Türkiye çok önemli reformları hayata geçirdi ama bunları anlatacak zaman bile yok" diye konuştu.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 61. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Şimşek, ekonomik göstergelere bakıldığında ekonomide bir miktar yavaşlamanın gündemde olduğunu ifade etti.

Dış açığı daha makul düzeye çekmek için çok önemli reformlar yaptıklarını belirten Şimşek, "Yakın dönemde ithalatı azaltacak yatırımlara çok güçlü teşvikler verildi. Bu yatırımlar devreye girdiğinde Türkiye'nin cari açığı 19 milyar dolar azalacak" diye konuştu.

Dünya'nın aktardığı habere göre Şimşek, "Türkiye aslında odaklandığı zaman başarıyor. Savunmada, enerjide yerlilik oranı çok hızlı yükseldi. Biz şu an odaklanmış durumdayız. Cari açık meselesini de bu şekilde kalıcı bir şekilde yüzde 3'lerin altına çekme imkanımız önümüzdeki birkaç yıl içinde söz konusu olabilir" dedi.

'ENFLASYON GEÇİCİ OLARAK ÇİFT HANEYE ÇIKMIŞ DURUMDA AMA ÖNCESİNE BAKIN…'

Teşvikler sonrası 'Şu ana kadar neredeydiniz' diyenlerin olduğunu bildiren Şimşek, "Aslında Türkiye çok önemli reformları hayata geçirdi ama bunları anlatacak zaman bile yok" diye konuştu.

Şimşek son dönemdeki teşvikler sonrası ortaya çıkan eleştirilere yönelik, "Maliye politikasına ilişkin kaygılar da yersiz. Önümüzdeki dönemde kısa vadede kalıcı bir tahribat olmayacak ancak orta-uzun vadede vergiyi artırmadan tabana yayacağımız için mali disiplin korunacak" değerlendirmesini yaptı.

Enflasyon ile ilgili konuşan Şimşek şu ifadeleri kullandı: "Enflasyon geçici olarak çift haneye çıkmış durumda. Ama öncesine bakın, 90'lı yıllar sonrası biz yüzde 10'lar civarına kadar çekmişiz. Şimdi de enflasyonda kur etkisi net bir şekilde ortaya çıkıyor."