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    Binali Yıldırım

    Yıldırım'dan TBB'ye: Bankalar kâr etmiyorsa faizi indirin

    © AA / Elif Öztürk
    Ekonomi
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    Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın'a çağrıda bulunarak, "Hüseyin Bey, 'Yüksek faiz bizim için iyi bir şey değil, yüksek faizden bankalar kâr etmiyor' gibi bir şey dedi, o zaman indirelim" dedi.

    Türkiye Bankalar Birliği 61. Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Yıldırım, başta Ziraat olmak üzere birçok bankanın konuttaki stokları eritmek için kampanya başlatacağını duyurdu.

    İstanbul, inşaat, konut
    © AP Photo / Murad Sezer
    İstanbul'da arsanın konut fiyatına oranı New York'un iki katı
    Yıldırım, "Konut stoğunu azaltmak için bir kampanya başlatılacak, böylece çarkları konut sektöründe tekrar döndürmeye başlayacağız" dedi. Yıldırım, "Kampanyaya Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer bankalar da katılacak" diye konuştu.

    Hafta sonu konut sektörü için önemli bir adım atılmış, konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirilmişti. Konut satışları mart ayında yüzde 14 ile keskin bir düşüş göstermiş, yılın ilk 3 ayında ise yüzde 7 azalma kaydetmişti.

    'MERKEZ TEDBİR ALMAYA DEVAM EDECEK'

    Dolar
    © AA /
    Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
    Yıldırım yüksek faiz ve enflasyonun kısmen aktif dış politikayla ilgili olduğunu söyledi.

    Dünya'nın aktardardığı habere göre, büyümenin hem kaliteli olduğunu hem de tabana yayıldığını söyleyen Yıldırım, kurdaki seviyelerin nedeni olarak ise Türkiye'nin enerji faturasına işaret etti.

    Yıldırım, TCMB'nin bugünkü hamlesi sonrası, "Merkez Bankası gerek kur dalgalanmaları gerek piyasaların kredi ihtiyaçlarını dikkate alarak dinamik yönetişim süreciyle gerekli tedbirleri almaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

    'YENİDEN YAPILANDIRMA SUÇ DEĞİL'

    DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş
    © AA /
    DenizBank Genel Müdürü Ateş'ten yapılandırma yorumu: Spekülasyona gerek yok
    Yıldırım, TBB Başkanı Hüseyin Aydın'ın konuşmasına atıf yaparak, "Hüseyin Bey, 'yüksek faiz bizim için iyi bir şey değil, yüksek faizden bankalar kâr etmiyor' gibi bir şey dedi, o zaman indirelim" dedi.

    "Bizim ödevimiz cari açığı, bütçe açığını planladığımız düzeyde tutmak" diye konuşan Yıldırım, bütçe açığı hedefinde sapma olmadığını hatta iyileşme bile olabileceğini bildirdi.

    Başbakan Yıldırım, yeniden yapılandırma ile ilgili olarak ise, "Bu bir suç değil" yorumunu yaptı.

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    Etiketler:
    Konut, enflasyon, Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği, Binali Yıldırım
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