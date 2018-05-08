Petrol fiyatları son 3 yılın zirvesinde

İran nükleer kriziyle brent ham petrolün varil fiyatı 75 dolara yükseldi. Petrol fiyatları 2014 yılının Kasım ayından bu yana en yüksek düzeyde.

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump İran kararını yarın açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik ekonomik yaptırımları başlatma ihtimalinin petrol piyasalarında arz endişelerini körüklemesiyle, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolünün varil fiyatı 75.70, ABD hafif petrolünün varil fiyatı da 70.11 dolara yükseldi.

Dolar endeksi 92.727 puanda seyrederken, doların küresel piyasalarda artış hızını yavaşlatması altın fiyatlarında artışa sebep oldu.

ABD'nin, İran nükleer anlaşmasından çekilmesi veya yeni yaptırımlar uygulanmasına ilişkin kararını bu gece açıklaması bekleniyor.