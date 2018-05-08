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    Recep Tayyip Erdoğan

    Yerli otomobilin ismini Erdoğan açıklayacak

    © AA / Cem Öksüz
    Ekonomi
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    Yerli otomobilin ismi, kuruluş yeri, kuruluş zamanı ve CEO’su cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek törende açıklanacak.

    Yeni Şafak'ın haberine göre Türkiye’nin ilk yerli otomobilinde süreç belli oldu. ‘Türkiye’nin Otomobili’ olarak anılacak proje için 11 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bir tören düzenlenecek.

    Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
    © AA / Erhan Erdoğan
    Özlü: Yerli otomobil piyasaya 5 modelle çıkacak
    Törende Türkiye’nin Otomobili’nin ismi, kuruluş yeri, kuruluş zamanı ve merakla beklenen CEO’su açıklanacak.

    Türkiye’nin Otomobili’ni üretecek olan Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding (Karsan Otomotiv), Turkcell ve Zorlu Holding (Vestel), Ortak Girişim Grubu da törende önümüzdeki dönem hedeflerini anlatacak.

    Yerli otomobilin üç fazdan oluşan üretim planında 15 yıllık yatırım öngörüldü. Orta vadede tek bir platform üzerinde üretilecek 3 farklı elektrikli araç modelinden oluşacak otomobil portföyü, Türkiye halkının ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde bulundurularak detaylandırılacak. Yerli otomobil için 2019 yılında prototip, 2021 yılının sonunda ise seri üretim hedefleniyor.

    Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bir üst yönetici (CEO) ataması olacak, buna Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu karar verecek. CEO olarak çok sayıda ismin adı geçti ancak şu anda 3 isim üzerinde düşünülüyor'' demişti.


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    Etiketler:
    Yerli otomobil, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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