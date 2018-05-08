'ABD'nin İran yaptırımı, TL'yi de olumsuz etkileyecek'

Danimarka bankası Danske Bank analistleri, ABD'nin İran'a yaptırımları yeniden hayata geçirmesinin Türk Lirası'nı olumsuz etkileyebileceğini belirtti.
Petrol fiyatlarının ülkelerin para birimleri üzerindeki etkisini analiz eden Pedersen, Kanada Doları, Norveç Kronu ve rublenin ABD'nin yaptırımlarından en çok fayda sağlayacak para birimleri olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme kararı alması ve İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulayacağı endişesi, son günlerde petrol fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı.
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