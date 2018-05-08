TMSF, Dumankaya'yı Alman firmaya satıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Darbe girişimi sonrası açılan FETÖ soruşturmaları kapsamında el konulan Dumankaya İnşaat, Alman bir firmaya satılacak. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, inşaat dolayısıyla mağdur olan 8000 kişinin problemlerini 10 gün içinde çözeceklerini bildirdi.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Dumankaya için Alman bir firma ile anlaşmak üzere olduklarını duyurdu. Gülal, anlaşma sonrası 8 bin kişinin mağduriyetinin 10 gün içerisinde çözüleceğini ifade etti.

Gülal daha önce yaptığı açıklamada, satış sonrası bitmemiş inşaatların tamamlanarak mağduriyetlerin giderileceğini belirtmişti.