Rus gümrük servisi, Türkiye'ye ihracatta ilk çeyrek verilerini açıkladı

Rusya federal gümrük servisi verilerine göre, Rusya ve Türkiye'nin ticaret hacmi ocak-mart döneminde 1.6 oranında büyüdü.

Rusya federal gümrük servisi, Rusya ve Türkiye arasında ticaret hacminin yılın ilk üç ayında 7.2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yıllık bazda 1.6 oranında arttığı anlamına geliyor.

Servisin verilerine göre, aynı dönemde Rusya'dan Türkiye'ye yapılan ihracat 6.203 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatıysa 999 milyon dolar seviyesindeydi.

Verilere göre ayrıca, Türkiye'nin, Rusya'nın toplam ihracat hacmi içindeki payı geçen yılki yüzde 3.5'ten yüzde 4.6'ya yükseldi.