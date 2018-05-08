Antalya Valisi'nden seçim uyarısı: Bu şehre gelenler, bizim gürültümüzü dinlemeye gelmiyor

Antalya Valisi Karaloğlu'ndan parti ve adaylara, 'seçim uyarısı' geldi. Karaloğlu, "Bu şehre tatile gelen insanlar dinlenmeye geliyorlar, bizim gürültümüzü dinlemeye gelmiyorlar. Özellikle oteller bölgesinde seçim kampanyası yapan partilerin buna dikkat etmesi, ekonomimiz ve turizmimiz açısından son derece önemli" dedi.

© Fotoğraf : Wikipedia Antalya'ya gelen Rus turist sayısı yüzde 60 arttı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin, "Günlük 150 bin turist hareketinin olduğu bir şehirde seçim kampanyası yürütülecek. Onun için bütün partilerin bunu dikkate alarak seçim kampanyalarını yürütmesi lazım" dedi.

Karaloğlu, Antalya Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen İl Seçim Güvenliği Toplantısında, 24 Haziran'da yapılacak seçimin önceki seçimlerden farklı olduğunu, bu seçimde ilk defa cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin aynı anda yapılacağını söyledi.

Seçimde partilere ilk defa ittifak imkanı verildiğine değinen Karaloğlu, bu kapsamda asıl görevlerinin seçim öncesi ve sonrasında insanların güvenliğini sağlamak olduğunu dile getirdi. Karaloğlu, "Toplumsal hassasiyetlerin fazla olduğu bölgelerde farklı toplumsal olay ve provokatif hareketler olabilir. Bu durumda tarafların ileri gelenleriyle görüşmeler yapılıp, olay büyümeden sonlandırılması yönünde çalışmalar yapılacak" diye konuştu.

© AA / Arşiv Turizm geliri yüzde 31 arttı

Antalya'nın bir turizm şehri olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, siyasi partiler ve adayları görüntü ve gürültü kirliliği yapmamaları ve turisti rahatsız etmeyecek şekilde kampanyalarını yürütmeleri gerektiği konusunda uyardı. Seçimlerin turizme olumsuz etki olmayacağı düşüncesinde olduklarını ifade eden Karaloğlu, "Ancak bu şehirde propaganda yapan herkesin bu şehrin bir turizm şehri olduğu ve sezonun da tam ortasında seçim yapacağımızın bilinciyle seçim kampanyası ve propagandasını yürütmesi gerekir" vurgusu yaptı.

GÖRÜNTÜ VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ UYARISI

Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu şehirde günde 75 bin yabancı gelip yine aynı gün 75 bin yabancı bu şehirden ayrılıyor. Günlük 150 bin turist hareketinin olduğu bir şehirde seçim kampanyası yürütülecek, bütün partilerin bunu dikkate alarak seçim kampanyalarını yürütmesi lazım. Seçimlerde partilerin ve adayların çevreyi kirletme noktasında kampanya yaptıklarında çevreyi kirletme son derece duyarlı olmasını arzu ediyorum. Bu şehre tatile gelen insanlar dinlenmeye geliyorlar, bizim gürültümüzü dinlemeye gelmiyorlar. Onun için özellikle oteller bölgesinde seçim kampanyası yapan partilerin buna dikkat etmesi, ekonomimiz ve turizmimiz açısından son derece önemli."