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    Maliye Bakanı Naci Ağbal

    Varlık Barışı geliyor: Parasını yurt dışından getirene kolaylık sağlanacak

    © AA /
    Ekonomi
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    Maliye Bakanı Naci Ağbal, Varlık Barışı'na ilişkin yeni bir düzenleme getireceklerini açıkladı. Ağbal yurt dışından para, altın ve döviz getirenlere kolaylık sağlayacaklarını belirtti ve düzenlemenin bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşeceğini bilirdi.

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    Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Ağbal, Varlık Barışı'na ilişkin olarak düzenlemeleri şu ifadelerle anlattı:

    "Yurt dışında para, altın ve döviz gibi yatırımları olan vatandaşlarımız 11. ayın sonuna kadar Türkiye'ye getirirlerse, bankalara ve aracı kurumlara bu varlıkları bildirirlerse Türkiye içerisinde diledikleri gibi tasarruf edecekler.

    Yurt dışında olan dövizini işletmesine koymak isteyen vatandaşlarımız da bunu yapabilecek. Yüzde 3'ü oranında vergi tahsil edeceğiz. Bu varlığı getirip işletmesine koyduğu surette herhangi bir vergi tahsili yapılmayacak. Yurt dışında getirdiği varlığı işletmesinden istediği zaman çekebilecek. İşletmenin yurt dışından kullandığı kredi var ve aynı zamanda yurt dışında da varlığı var, 'Yurt dışındaki bu varlıklarımı işletmemin yurt dışında olan borçlarının ödemesinde kullanayım' derse buna da imkan sağlıyoruz.

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    © AA / Güven Yılmaz
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    İkinci düzenleme yurt içi varlıkların işletmeye dahil edilmesi… Taşınmazlar var, altınlar, nakitler var. Müracaat edecek vatandaşlar bu varlıkları işletmeye dahil etme beyanında bulunacaklar, aynı şekilde yüzde 3 oranında vergi ödeyecekler ve bu varlıkları işletmelerine dahil etme dahilinde hiçbir vergi incelemesine dahil olmayacaklar. İsterlerse daha sonra işletmelerinden de çekebilecekler. 

    Varlık Barışı düzenlemesinde şöyle bir kural getiriyoruz; bu düzenlemeden yararlanmak istiyorsanız yüzde 3'lük vergiyi ödemek zorundasınız.

    Her yaptığımız düzenleme gelir beklentimizi yukarı çekiyor. Bugüne kadar bir rakam vermedim şu anda da vermek doğru değil ama yakın bir zamanda son 2 yapılandırma kanunu yaptık. Yıllık 16 milyar liralık gelir elde ettiğimizi gördük. Asgari bu kadarlık bir gelir elde edeceğimizi öngörüyoruz. Peşin ödemeyi daha cazip hale getirdik.

    Varlık Barışı düzenlemesi de önemli bir düzenleme. Açıkçası vatandaşlar bu tür düzenlemelerde belli bir vergi ödemek gibi talepleri de var. Bu sene 2018 yılı bütçe gelirleri bu ilave gelen gelirler nedeniyle öngörümüzün çok üzerinde gelecek."

    Etiketler:
    Varlık Barışı, Maliye Bakanlığı, Naci Ağbal, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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