Benzine 5 ve motorine 7 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında bugünden geçerli olmak üzere ortalama 5, motorinin litre fiyatında ise 7 kuruşluk indirime gidildiği ifade edildi.

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Anadolu Ajansı'nın (AA) akaryakıt şirketlerinden edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 6.12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.07 liraya geriledi. Benzinin litresi İstanbul'da 6.06, liradan 6.01 liraya, İzmir'de 6,08 liradan 6.03 liraya düştü.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 5.63 liradan 5.56 liraya, İstanbul'da 5.58 liradan 5.51 liraya, İzmir'de 5.62 liradan 5.55 liraya indi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatında en son 14 Nisan'da ortalama 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 13 Nisan'da 13 kuruş zam yapılmıştı.

'GİZLİ MÜDAHALE EDİLDİ'

Dünya gazetesinden Selçuk Altun'un haberine göre mevcut piyasa şartlarında hem benzin hem de motorinde litre bazında 15 — 20 kuruşluk zam olması gerekiyordu.

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dağıtıcı firmalarla görüşerek inisiyatif kullanmalarını sağladı.

Haberde, EPDK'nın dağıtım firmaları ile görüşerek akaryakıt ürünlerinde zam yapmalarını önlediği ve indirime ikna ettiği öne sürüldü.