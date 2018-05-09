Kayıt
12:05 09 Mayıs 2018
Ankara+ 18°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

    Tüfenkci: Alibaba ve Amazon ile görüşüyoruz

    © AA / Seyit Aydoğan
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 21

    Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Alibaba ve Amazon ile Türkiye'ye yatırım yapmaları için görüştüklerini söyledi.

    Amazon
    © REUTERS / Pascal Rossignol/File Photo
    Amazon çalışanları korkudan tuvalete gidemiyor
    Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Alibaba ve Amazon'un Türkiye'de yatırım yapmak için bazı taleplerde bulunduğunu, bu kapsamda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

    'BEN DE BİZZAT GÖRÜŞTÜM'

    Amazon
    © AA /
    Amazon, İstanbul'da yer arıyor
    Bloomberg'e konuşan Tüfenkci, "Elektronik ticaret konusunda Türkiye'de büyük bir imkan var, bu imkanı kullanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

    Tüfenkci şöyle devam etti: "Alibaba, Amazon dahil olmak üzere birkaç uluslararası firma Türkiye'de faaliyet göstermek istiyorlar. Bakanlığımızla görüşmeler yapılıyor. İki firmayla ben de bizzat görüştüm. Bir takım yasal düzenlemeler veya iyileştirmeler istiyorlar. Arkadaşlarımız bunları teknik anlamda çalışıyorlar."

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump'tan Amazon'a: Hem vergi vermiyorsun hem de perakendecileri batırıyorsun
    Şirketlerin Türkiye'de kuracakları temsilcilikler aracılığıyla bölgeye dağıtım yapmak istediklerini anlatan Tüfenkci, "Onun için bizim gümrüklerle ilgili bir takım düzenlemeler yapmamız, lojistik altyapısını güçlendirmemiz, elektronik ortamı daha düzgün kurmamız lazım" ifadelerini kullandı.

    Tüfenkci elektronik ticaretle ilgili ayrıca önümüzdeki günlerde bir sektör çalıştayı düzenleyeceklerini de söyledi.

    İlgili konular:

    Beyaz Saray, Amazon'a yönelik regülasyon planı iddialarını yalanladı
    'Trump Amazon'a kafayı taktı' söylentisi, 54 milyar dolar kaybettirdi
    'Doğan Kitap ve D&R, Amazon'a satılacak' iddiası
    Amazon, İstanbul'da yer arıyor
    Amazon martta Türkiye'de
    Facebook ve Amazon, La Liga için kapışacak
    Amazon'un kurucusunun serveti 100 milyar doların üzerine çıktı
    Amazon Türkiye için tarih verildi
    Tüm zamanların en zengini artık Amazon'un sahibi Jeff Bezos
    Amazon kasa ve kasiyersiz ilk süpermarketi açtı
    Amazon’un patentini aldığı cihaz tartışma yarattı: Kölelik mi, teknoloji mi?
    Alibaba, bulut hizmetlerini Türkiye'ye taşıyor
    Alibaba'nın kurucusundan ABD'ye mesaj: Ticaret biterse savaş başlar
    Alibaba'nın kurucusundan ABD'ye: Kimse işinizi çalmıyor, hata stratejinizde
    Etiketler:
    Alibaba, Amazon, Bülent Tüfenkci, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    2018 Belarus Güzeli Yarışması'ndan kareler
    Belarus’un en güzeli seçildi
    Karikatür
    ABD, Suriye'de eğit-donat programının bütçesini arttırmayı planlıyor
    İnfografik
    Pantsir S-1 uçaksavar füze sistemi hakkında bilinmesi gerekenler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam