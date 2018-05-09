Şimşek: Piyasalarla hiçbir zaman cebelleşmedik

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, piyasalardaki iniş ve çıkışların geçici olduğunu söylerken "Piyasalarla biz hiçbir zaman cebelleşmedik" ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) 17. Olağan Genel Kurulu'nda ekonomi ve finans gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'PARA POLİTİKASI NORMALLEŞMEYE BAŞLADI'

Şimşek, "Para politikasında normalleşme başladı. Hem bir sadeleşme söz konusu. Küresel kriz sonrası likiditede artış vardı. O dönemin bir ihtiyacı olarak piyasalar tarafından karmaşık bir para politikasına gidildi. Şimdi basit sade bir para politikasının zaten kararı verilmiş durumda" dedi.

'DALGA BOYUTLARINI SINIRLANDIRMAK İÇİN GEREKLİ TEPKİLER'

© REUTERS / Hafidz Mubarak Merkez Bankası'ndan yeni dolar hamlesi

Piyasalarla hiçbir zaman cebelleşmediklerini söyleyen Şimşek, "Tabii ki ülkemizin gerçeklerini biliyoruz, bu iniş çıkışların kalıcı olmadığını biliyoruz. Ama bu dalga boylarını sınırlandırmak için kurumlarımız gereken tepkileri vermiştir" dedi.

Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) dolar kuruyla ilgili ikinci hamlesini de "Gerekeni yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. Dengesizlikler iyileşmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

Şimşek, 'seçim döneminde tedbir alınmayacak' düşüncesinin yanlış bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Şimşek, TKBB'nin toplantısından çıkıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan ekonomi toplantısına katılacak.