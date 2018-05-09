Kayıt
13:42 09 Mayıs 2018
Ankara+ 18°C
İstanbul+ 18°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Fikri Işık

    Işık: Bir garajda kurulan Apple, Türkiye’nin GSYH'si ile yarışır noktaya geldi

    © Fotoğraf: Twitter
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Apple'ın Türkiye Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'yla (GSYH) yarıştığını söylerken buna sebep olanın girişimcilik ruhu olduğunu belirtti. Işık, Apple'ı da "Steve Jobs’ın bir garajda kurduğu şirketin geldiği nokta" ifadesiyle tanımladı.

    Dolar
    © REUTERS / Dado Ruvic
    Dolar/TL, bugün de rekor kırdı
    Gebze Teknik Üniversitesi Girişimcilik Zirvesi'nin açılışında konuşan Işık, 'insan kaynağını iyi yetiştiren ülkelerin hem kendi yeraltı kaynaklarına hem de kendisine ait olmayan yeraltı kaynaklarına hükmettiğini' söyledi.

    'EN BÜYÜK SERMAYEMİZ İNSAN'

    İnsan kaynağına nitelik kazandıran ülkelerin bu çağın efendileri olduğunu dile getiren Işık, "Petrolü alıyor, o petrolün bütün katma değerini, kendisinin olmadığı halde, sahip olan ülkelerden çok daha fazla değere dönüştürmeyi başarıyor. Bizim özellikle en büyük sermayemiz insan sermayemiz. İnsan kaynağına girişimcilik ruhu kazandırabiliyorsanız nihai hedefe ulaşabiliyorsunuz" dedi.

    Bireysel girişimcilik ruhu olan ülkelerin nitelikli insan kaynağıyla birleştiği zaman kalıcı ve sürdürülebilir başarıyı yakalayabildiklerini, bu nedenle girişimcilik ruhunun bir ülkenin ayakta kalmasının en büyük anahtarı olduğunu söyleyen Işık, bireysel teşebbüs ve girişimciliğin çok önemli olduğunu söyledi.

    Işık, Güney Kore, Japonya ve Çin’in özel teşebbüsler sayesinde geliştiğini ifade ederek, "Devlet ve kamu mantığıyla ülkelerin gelişmesi bu çağda mümkün değil. Bu çağda en önemli ruh, girişimcilik ruhu" dedi.

    Apple
    © REUTERS / Regis Duvignau
    Apple hisseleri rekor kırdı
    'ÜZERİNDE DURMAMIZ GEREKEN KONU GİRİŞMCİLİK RUHU'

    Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanıyken Silikon Vadisi'ni ziyaret ettiğini hatırlatan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, şöyle devam etti:

    "Stanford Üniversitesine gittik. Microsoft’un çok üst düzey bir yetkilisinin bana söylediği bir şeyi asla unutmam. Dedi ki ‘Sayın bakan biz, Stanford Üniversitesi'nde ilk yüz derecesiyle mezun olanları alamıyoruz. Teklif ediyoruz, çok iyi şartlar sunuyoruz ama kabul etmiyorlar. Teşekkür ederim, ben kendi işimi kuracağım diyorlar.' Bu ruh bugün Apple’ı, bir tek şirketi, Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'yla (GSYH) yarışır bir noktaya getirdi. 850 milyar dolar cirosu olan bir şirketten bahsediyoruz. Bizim de Gayri Safi Yurtiçi Hasılamız yaklaşık 900 milyar dolar civarında. Steve Jobs’ın bir garajda kurduğu şirketin geldiği nokta. Dolayısıyla girişimcilik ruhu eğer varsa hiçbir bahane ortada kalmaz. Bizim hem bireysel hem de devlet olarak üzerinde en çok durmamız gereken konun girişimcilik ruhu ve bu girişimcilik ruhun oluşması için ekosistemin oluşturulması olduğunu düşünüyorum."

    İlgili konular:

    Apple'dan Türkiye'deki uygulamalara büyük zam
    Apple'ın kurucusu da Türkiye'ye gelmiyor
    Apple, Türkiye'yi uluslararası garanti listesinden çıkardı
    Etiketler:
    Apple, Fikri Işık, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kaçak yollardan getirilen köpekler ihaleyle satılacak
    Kaçak yollardan getirilen köpekler ihaleyle satılacak
    Karikatür
    Rusya, 73. Zafer Günü'nü kutladı
    İnfografik
    Pantsir S-1 uçaksavar füze sistemi hakkında bilinmesi gerekenler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam