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    Elektrik direkleri

    Sanayicinin elektrik faturası: Yüzde 30 zamla karşılaştılar

    © REUTERS / Mike Hutchings
    Ekonomi
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    Türkiye’nin elektrik tüketiminin dörtte birini kullanan sanayicileri yakından ilgilendiren ‘Son Kaynak Tedarik Tarifesi Hakkında Tebliğ’, 1 Nisan itibarıyla uygulanmaya başlandı. Sanayici nisan ayı elektrik faturalarında birim fiyatta yüzde 25 ila 30 arasında değişen zamlarla karşılaştı.

    Sanayi siteleri
    © AA /
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    Dünya gazetesinden Esra Özarfat'ın haberine göre, yeni düzenlemeye göre, son kaynak tedarik tarifesi ile elektrik tedarik edecek olan, yıllık bazdaki tüketimi 50 milyon kilovatsaat ve daha fazla olan tüketiciler yüksek; 50 milyon kilovatsaatten daha az elektrik tüketenler de düşük tüketimliler olarak tanımlandı. 

    Tebliğin yürürlüğe girmesinin üzerinden bir ay geçti. Bir ayın sonunda sanayicilere kullandıkları elektriğin ilk faturaları da tebliğ edildi. Ulusal elektrik tarifesinin dışında bırakılan yıllık tüketimi 50 milyon kwh üzerinde olan abonelerin yanı sıra sanayicilerinin toplam yıllık tüketimi bu rakamı aşan OSB’lerin de uygulamanın içerisine alınması sanayicilere fatura şoku yaşattı. 

    'TÜKETENİN CEZALANDIRILDIĞI BİR SİSTEM'

    Yeni oluşan elektrik maliyetleri kullanım miktarına göre değişiklik gösterirken sanayicilerin pek çoğu bir önceki aya göre en az yüzde 25 zamlı elektrik faturasıyla karşılaştı. Öte yandan her ay oluşacak pazar fiyatı ve dönemsel YEKDEM fiyat artışları nedeniyle bir sonraki fatura döneminin tahmin edilebilir olmaması da sanayicileri tedirgin ediyor. Girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle rekabetçiliklerini kaybetme korkusu yaşayan sanayiciler, 'çok tüketenin desteklenmek yerine cezalandırıldığı' bir sistemin sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

    Elektrik direkleri
    © REUTERS / Mike Hutchings
    Sanayi elektriğinde artık tarife açıklanmayacak
    'İZAH ETMEKTE ZORLANIYORUZ'

    Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (HOSAB) sanayiciler nisan ayında 26.80 krş/kwh elektrik fiyatıyla yüzde 30’a yakın bir zam gördü. HOSAB Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada: 

    “Elektrik fiyatının serbestleşerek arz/talep ile fiyatın belirlenmesi Türkiye çapında yaklaşık yarıdan fazlası OSB olmak üzere sadece 270 abonenin üzerine bırakılması, elektrik piyasasında farklı fiyatları yaratmıştır. Mayıs ayı ilk haftasında oluşan piyasa fiyatlarına bakıldığında yüksek fiyatların devam ettiği görülmektedir. Sanayicilerimiz bir taraftan OSB dışında bulunan firmalara karşı rekabet gücünü yitirmekte, bir taraftan da maliyet artışlarını ürünlerine yansıtmanın kaçınılmazlığı arasında ezilmektedir. Bu uygulamaya maruz kalan OSB’ler olarak oluşan yüksek elektrik fiyatlarının sanayicilerimize izah etmekte oldukça çaresiz kalmaktayız” denildi.

    Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın da şu anda sanayicilere 22 krş/ kwh’dan elektrik temin ettiklerini, ancak iki OSB’nin birleşmesiyle genişleyen Uludağ OSB’de 50 milyon kwh tüketimin aşılarak önümüzdeki fatura döneminde elektrik birim fiyatının 30 ila 35 kuruşlar arasında değişen bir rakama çıkmasını beklediklerini kaydetti. 

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    Etiketler:
    Elektrik, Türkiye
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