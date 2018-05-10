Dolar/TL, yeni güne 4.29'dan başladı

Dün tüm zamanların rekorunu kırarak 4.37'lere kadar tırmanan dolar/TL bugün ilk işlemlerde 4.29 seviyelerinden güne başladı.

Dolar, dün İran-ABD gerginliği başta olmak üzere dış gelişmelerin de etkisiyle 4.37’ye kadar yükselerek rekor tazeledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ekonomi zirvesi toplandı. Ekonomi yönetimin toplanması sonrasında önlem alınacağı beklentisiyle kur 4.2570’e geriledi.

Dolar/TL uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde saat 07:50 itibariyle 4.29 seviyelerinden güne başlarken, euro/TL de 5.09 liradan el değiştiriyor.

Euro/dolar paritesi ise 1.1870 seviyesinde yer alıyor. Altının ons fiyatı 1315.08 dolardan işlem görüyor.

Döviz kurlarına yönelik TCMB’den bir faiz artırımı ve yeni tedbirlerin geleceği, ekonomi yönetiminin piyasaları rahatlatacak tedbirler alacağı beklentisi hakim. Her ne kadar bu beklentilerle TL bir miktar toparlansa da piyasalarda oynaklığın sürmesi bekleniyor.

'NAKİTTE KALIN'

Dünya gazetesinin aktardığına göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan (TCMB) da yeni hamleler gelirken, deneyimli iktisatçılar, reel sektöre 'ne yapın edin, nakitte kalın' tavsiyesinde bulunuyor.