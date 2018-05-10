Pastırma ve sucuğa Ramazan zammı

Pastırma ve sucuğun çıkış yeri olarak bilinen Kayseri'de, et fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Ramazan sofralarında yaygın olarak tüketilen pastırmanın kilosuna 10 lira, sucuğun kilosuna da 5 lira zam geldi.
Kayseri'de perakende olarak evlik sucuk 65, normal sucuk 55, sıra ve seçme pastırma 105, kuşgömü, tütünlük ve bonfile pastırma ise 135 TL'den satılıyor. Kentte Ramazan ayında en çok tercih edilen et ürünlerinden olan sucuk içi de kilosu 55 liradan satışa sunuluyor.
'PASTIRMA ASLINDA PAHALI DEĞİL…'
Sucuk ve pastırma satıcısı Yusuf Tilgen, et fiyatları dolayısıyla yapılan zam hakkında şunları söyledi:
"Ramazan öncesi ete gelen zam, ister istemez pastırma ve sucuk fiyatlarını da etkiledi. O nedenle kilo fiyatlarına 5 ila 10 TL arasında zam yapıldı. Aslına bakarsanız pastırma çok pahalı değil. Zira, işlemi ve firesi çok. Bir porsiyon kebap 20-25 TL. Ekmek arası dürüm 10-15 TL. Ama 100 gram pastırma 10-13 TL. 100 gram pastırma, 250 gram ete bedel. Bir insan en fazla 100- 150 gram pastırma yiyebilir. Olaya böyle bakmak lazım. Pastırma, Ramazan sofralarının tadımlık et ürünüdür'' dedi.
'ORTADA ANORMAL BİR RAKAM YOK'
Tilgen, şöyle devam etti:
''Sucuk fiyatlarına gelince, 1 kilo kıyma 40- 50 TL olmuş. Normal sucuk 55 liradan, evlik dediğimiz baharatı fazla olan ve bu yüzden fiyatı farklı olan sucuk ise 65 liradan satılıyor. Sucuktaki girdiler arasında baharat, sarımsak ve ister doğal, ister suni bağırsak ve hava şartlarına bağlı olarak kurumadan kaynaklanan fireyi de hesap ederseniz, ortada anormal bir rakam yok'' diye konuştu
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