BP: Akaryakıtta her an 20-25 kuruşluk zam olabilir

BP Akaryakıt Türkiye Müdürü Martin Thomsen, akaryakıt fiyatında her an 20 kuruşluk bir zam olabileceğini belirtti. Thomsen, her kur artışında fiyat arttırımına gitmediklerini söylerken Tüpraş'ın zamlarını işaret etti.
BP Türkiye CEO’su Mick Stump ve BP Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen, İstanbul’da düzenledikleri basın toplantısında şirketin faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundular.
Habertürk'ün aktardığına göre Thomsen, akaryakıt fiyatlarında zam beklenirken 10 kuruşluk indirime gidilmesi hakkındaki sorular üzerine şunları söyledi:
"Kur yükseldikçe biz de yükseltiyoruz fiyatları. Bu indirimden sonra 20-25 kuruşluk bir artış bekliyoruz. Tüpraş fiyat artışı yaptıkça biz de yapmak zorundayız. Dün kur rekor seviyeye vardı. Biz her kur artışında fiyat artırımına gitmiyoruz. Dediğim gibi Tüpraş artış yaptıkça biz de yapıyoruz."
"Türkiye jeopolitik olarak çok önemli bir yere sahip, enerji sektöründe giderek artan rolü ile doğudaki kaynaklar ile batıdaki tüketiciler arasında bir köprü oluşturmaya devam ediyor. Bugün dünya petrol üretiminin yüzde 2.5'u Türk boğazlarından geçiyor. Aynı şekilde Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) gibi boru hatlarından da yüzde 1 gibi bir miktar geçiyor. Bu pay dünyada ticareti yapılan petrole baktığınızda ciddi bir yüzde oluşturuyor. BP olarak içinde yer aldığımız Güney Gaz Koridoru faaliyete geçtiğinde, Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğalgaz gidecek. Dolayısıyla Türkiye'nin jeopolitik değeri zaten ortada. Hükümet bu konuda deneyimli ve doğru adımlar atıyor. Bütün bu yatırımlara bakarsak, Türkiye'nin BP için stratejik bir ülke olduğunu görebiliriz. Türkiye aynı zamanda bizim için çok önemli ve stratejik bir iş ortağı. Hem BTC hem de Güney Gaz Koridoru kapsamında yer alan TANAP gibi dev projelere TP ve BOTAŞ gibi Türkiye'nin devlet şirketleri ile ortak çalışıyoruz"
BP'nin yer aldığı Güney Gaz Koridoru projesinin önemine dikkat çeken Stump, "Bu proje, Azerbaycan'daki Şah Deniz 2 doğalgaz sahasından çıkartılacak olan gazı Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa pazarına taşıyacak olan 40 milyar dolarlık dev bir proje. Bu koridorun en önemli bileşenlerinden biri, Türkiye'de inşa edilen TANAP (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı) BP olarak Şah Deniz 2'nin en büyük hissedarı ve işletici ortağıyız. TANAP boru hattında ise yüzde 12'lik bir payımız var. Güney Gaz Koridoru projesi gerçekleştiğinde Hazar Denizi doğalgazı tarihte ilk defa Avrupa'ya gönderilmiş olacak. Türkiye'nin buradaki rolü çok önemli" diye konuştu.
'ARTAN EKONOMİK GÜÇ, YAKIT TALEBİNE YANSIYOR'
Enerji piyasalarının liberalleşmesi anlamında pek çok güzel ve doğru adımların atıldığını ve buna uygun yasalar çıkarıldığını belirten BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen şunları söyledi:
“Akaryakıt sektörü açısından Türkiye’nin istikrarlı bir şekilde büyüyen, rekabetçi bir pazar olduğunu görüyoruz. Hızla büyüyen genç nüfusu, ekonomik güce bağlı olarak artan araç sahipliği ile Türkiye dinamik bir pazar. Türkiye'de ekonomik güç artarken, kuşkusuz bu büyüme yakıt talebine de yansımaya devam ediyor. Bugün Türkiye’de yaklaşık 700 BP istasyonu var ve Türkiye çapında günde ortalama 300.000 müşteriye ürün ve hizmetlerimizi sunuyoruz. Hedefimiz Türkiye’de daha uzun yıllar boyunca büyüyerek bayi ağımızı genişletmek ve gereken enerjiyi sağlamaya devam etmek. Akaryakıtta müşteri talepleri ve memnuniyeti bizim için çok önemli. BP olarak, müşterilerimize değer katan ürünlerimizi Ar-Ge çalışmalarımızla geliştiriyoruz. Dünyadaki 5 Ar-Ge laboratuvarımızda; daha ekonomik yakıt tüketimi, daha yüksek performans ve daha az karbondioksit salımı, yani daha temiz çevre gibi üç ana hedefe yönelik yeni tip akaryakıt ürünlerinin geliştirilmesi için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde daha temiz yanan yakıtlar, araç motorlarını temizleyen ve daha az karbon salımı yapan yeni nesil yakıtlar üretiyoruz. Örneğin Türkiye’de de satışa sunduğumuz BP Ultimate Eurodiesel ile bir depoyla 42 km daha fazla yol gidilebiliyor. Müşteri odaklı, kaliteli ve hızlı hizmet anlayışımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz.”
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