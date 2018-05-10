Ziraat Bankası'nın ardından bir faiz hamlesi de Halkbank'tan

Ziraat Bankası'ndan sonra Halkbank da 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0.98'e indirdi.

© REUTERS / Murad Sezer Ziraat Bankası, konutta kredi faizini indirdi

Başbakan Binali Yıldırım'ın bankaların konut sektörünü canlandırmak ve stokları eritmek için kampanya başlatacağını açıklamasının ardından ilk hamle Ziraat Bankası'ndan geldi.

Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar olan konut kredilerinde faiz oranının yüzde 0.98'e çekildiğini açıkladı. Ziraat Bankası'nda konut kredi faizleri ortalama yüzde 1.23 seviyesindeydi.

Ziraat Bankası'nın ardından Halkbank da konut kredisi faizini düşürdü.

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10 yıl vadeye ve 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 0.98 olarak belirlemek suretiyle indirime gittiklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, konut piyasasındaki talebin, ekonomik büyümenin asli unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Arslan, "Konut sektörünün, ekonomimize sağladığı katma değer ve diğer sektörleri etkileme potansiyelini göz önünde bulundurduk. Ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini de dikkate alarak her zaman olduğu gibi müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak özel bir çözüm sunmaya gayret ettik. Her aile bir ev sahibi olsun istiyoruz, müşterilerimize kolaylaştırıcı çözümler sunmayı aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışımızın bir gereği olarak görüyoruz" diye konuştu.