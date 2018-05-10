Ziraat Bankası'nın ardından bir faiz hamlesi de Halkbank'tan

Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar olan konut kredilerinde faiz oranının yüzde 0.98'e çekildiğini açıkladı. Ziraat Bankası'nda konut kredi faizleri ortalama yüzde 1.23 seviyesindeydi.
Ziraat Bankası'nın ardından Halkbank da konut kredisi faizini düşürdü.
HALKBANK MÜDÜRÜ ARSLAN: HER AİLE BİR EV SAHİBİ OLSUN İSTİYORUZ
Arslan, "Konut sektörünün, ekonomimize sağladığı katma değer ve diğer sektörleri etkileme potansiyelini göz önünde bulundurduk. Ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini de dikkate alarak her zaman olduğu gibi müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak özel bir çözüm sunmaya gayret ettik. Her aile bir ev sahibi olsun istiyoruz, müşterilerimize kolaylaştırıcı çözümler sunmayı aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışımızın bir gereği olarak görüyoruz" diye konuştu.
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