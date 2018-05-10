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    Çorum Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi

    Erzurum ve Erzincan şeker fabrikalarının ihalesi sonuçlandı: En yüksek teklif Albayrak'tan

    © AA / Evrim Aydın
    Ekonomi
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    Türkşeker'e ait Erzurum ile Erzincan şeker fabrikalarının özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 287 milyon lira ile Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ verdi.

    Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Erzurum ile Erzincan şeker fabrikalarının özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 287 milyon lira ile Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ verdi.

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    © Fotoğraf : DHA
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    Özelleştirme İdaresi'nde (ÖİB) kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ ile Öz Burak İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. katıldı.

    İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Birinci tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 286 milyon 900 bin lira, asgari artırım aralığı da 100 bin lira olarak belirlendi.

    Açık artırmada en yüksek teklif, 287 milyon lira ile Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'den geldi.

    Teknik olarak biten ihalenin sonucu, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.

     

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    Etiketler:
    ihale, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş (TÜRKŞEKER), Erzincan, Erzurum
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