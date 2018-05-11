Rusya, Ermenistan’dan domates ve salatalık ithalatını kısıtlayabilir

© AA / Derviş Çömez Rusya'nın kararı Türk domates üreticisinin yüzünü güldürdü

Güney Osetya’daki Verhniy Lars sınır kapısından geçen Ermeni tarım ürünlerine yönelik kontrolün artırıldığı ifade edilen açıklamada, “3-9 Mayıs döneminde, Ermenistan’dan getirilen domateslerde 7 kez domates yaprak galeri güvesi, salatalıklarda da frankliniella occidentalis tespit edildi” dendi.

Tüm ürünün geri gönderildiği kaydedildi. İhlallerle ilgili Ermenistan Tarım Bakanlığı’na bilgi verildi ve soruşturma başlatılarak benzer olayların bir kez daha tekrarlanmaması için tedbirlerin alınması talep edildi.

Açıklamada, “Karantinaya tabi ürünlerin gelmeye devam etmesi durumunda Rosselhoznadzor, Ermenistan’dan gönderilen tarım ürünleri için geçici kısıtlama getirebilir” ifadelerine yer verildi.