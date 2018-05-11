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    İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz

    Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Birileri benim üzerimden ülkede kriz çıkarmaya çalışıyor

    © AA / Erhan Elaldı
    Ekonomi
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    Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Durmuş Yılmaz, birilerinin Türkiye’de ekonomik kriz çıkarmak için kendi adını kullandığını söyledi. Londra başta olmak üzere hem yatırımcı kuruluşların hem de bankacıların kendisini aradığını anlatan Yılmaz, “Birileri benim üzerimden ülkeye zarar vermek istiyor” dedi.

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    © AA /
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    Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre Yılmaz, şunları söyledi:

    “Cumhurbaşkanının ‘her kim işini, ticaretini, yatırımlarını büyütmek için değil de para kaçırmak için yurt dışına para kaçırıyorsa kimse kusura bakmasın affetmeyiz’ sözlerinden sonra, insanlar bana sormaya başladı. Türkiye’den sermaye kaçıyormuş, ne yapalım, bankadaki hesaplarımıza el konulur mu, TL mi döviz mi diye soruyorlar. Ayrıca Londra’dan da aradılar. Kambiyo rejiminde değişiklik olup olmadığını sordular.

    Ben de onlara vatandaşlara söylediğim gibi, Türkiye’ye hala zayıf da olsa sıcak da olsa sermaye girişi devam ediyor, ekonominin çarkları dönüyor. Endişelenmeyin, panik olmaya gerek yok, dedim. Attığım tweetin amacı da vatandaştaki korku ve endişe algısına otoritelerin dikkatini çekmek içindi. Kambiyo konusunda bir hazırlık olduğuna dair bilgi ve duyuma sahip değilim. Ama herhangi bir çalışma olduğunu da düşünmüyorum, düşünülmemesi de gerekir, dedim. Bir de şu anda yapılması gereken şey, doğru ve güçlü iletişimle ekonomiye ve ülkeye güveni artıracak söylemlerin geliştirilmesidir, diye vurguladım.“

    Murat Çetinkaya
    © AA /
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    'BENİM BÖYLE BİR DEMECİM OLMADI'

    Türkiye’nin emekli maaşlarını bile ödeyemez duruma geleceğini, bankalardaki paralara el konulacağını, İkinci Dünya Savaşındaki kadar büyük bir ekonomik sıkıntıya adım atıldığını söylediğine dair haberler çıktığını belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Bunlar kasıtlıdır. Benim asla böyle bir demecim olmamıştır. Pazartesi günü partimizin kredi kartları projesiyle ilgili genel başkanımızın basın toplantısında ben sadece teknik bir açıklama yaptım. Bu yalan, kasıtlı haberde benim orada konuştuğumu yazmışlar. Baştan sona kurgu bir haber. Benim attığım tweetimi alarak altına yalanlar yazıp, Türkiye’de kriz çıkarmaya çalıştılar. Beni Londra dahil aradılar.

    Ben de hemen şu tweeti attım:  ‘Aşağıdaki sitede yer alan haber kasıtlıdır.Benim böyle bir demecim olmamıştır. Benim üzerimden birileri ülkeye zarar vermek istiyor. Kambiyo kontrolleri konusunda herhangi bir çalışma yapıldığı konusunda bilgi sahibi değilim ve yapılmasını da doğru bulmam.Kamu oyunun bilgisine…’

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    Etiketler:
    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), İYİ Parti, Durmuş Yılmaz, İngiltere, Türkiye
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