Dolar, haftanın son gününe 4.24'ten başladı

Dün güne 4.30 seviyesinin altında başlayan dolar/TL, küresel iyimserliğin yanı sıra toplantı haberinin piyasada TL'deki baskıyı hafifletecek adımlar atılabileceği beklentisini güçlendirmesi ve ABD'de açıklanan beklentilerin altındaki TÜFE verisi ile 4.22'li seviyelere kadar geriledi. Euro/TL bugün yüzde 0.2 artışla 5.05'ten işlem görüyor.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, Bugün piyasada gündemin sakin olduğunu, doların küresel bazda bir miktar değer kaybettiğini genel olarak kurların ise yatay seyrettiğini söyleyen bir bankacı, "Yurt dışı piyasalar paralel bir seyir izleriz ancak gözler TCMB ve hükümette" dedi.

TCMB'nin faiz konusunda adım atmak için mümkün olduğu kadar 7 Haziran toplantısını bekleyeceğini söyleyen bankacı, "Bu PPK'da aksiyona geçmesi halinde dolar/TL'de 4.10'lara kadar dönüş beklerim hatta faiz artırım ölçeğine göre 4.0-4.05 seviyeleri bile gündeme gelebilir. Ama 50-75 baz puanlık bir artırım yapar bu yeter derse o zaman kurda yine yavaş yavaş yukarı hareket görürüz. PPK öncesinde ise kurdaki ataklara karşı ihracatçılara açtığı reeskont kredilerini yine bir kur seviyesinden sabitleyebilir. Diğer taraftan günlük döviz satım ihalelerine de yeniden başlayabilir" dedi.



