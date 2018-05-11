Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Merkez Bankası gerekeni yapacak

TRT Haber'de konuşan Ertem'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Böyle dönemlerde merkez bankaları ne kadar güçlü olursa olsun elindeki araçlar yetersiz olabiliyor, bu anlamda maliye politikası çok önemli.

Merkez Bankası para politikasında gerekeni yapacak, maliye politikası da destekleyecek.

Bundan sonra da Merkez Bankası'nın atacağı adımlar konusunda kimsenin endişesi olmasın.

Maliye Bakanlığı'ndan da piyasayı rahatlatacak adımlar geliyor.

Cumhurbaşkanlığındaki ekonomi toplantısında konuşulan her şey toplantı sonrası yapılan açıklamada mevcuttu.

Türkiye'nin şu andaki büyüme perspektifi ile cari açık ve enflasyon çelişmiyor, biz para basarak ve kamu kaynaklarını zorlayarak büyümüyoruz.

Ertem, 'Büyürken enflasyon ve cari açık yaratılıyor' algısının yanlış olduğunu ifade etti ve "Bu teoriye ve bizim temel yaklaşımımıza aykırı, bunu kimsenin telafuz etmemesi lazım, bu akıl dışı bir şey olur. Türkiye'nin 'şişmanlama' sorunu da yok zaten. Büyümenin kapsayıcı olduğunu ve ikinci çeyrekte devam ettiğini görüyoruz" diye konuştu.