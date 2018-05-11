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    Berat Albayrak

    Albayrak: TANAP 12 Haziran'da devreye giriyor

    © AA / Ali Atmaca
    Ekonomi
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılışının yaklaştığını belirterek, "Yüzyılın projesi olarak nitelediğimiz TANAP'ı 12 Haziran'da hizmete alıyoruz" dedi.

    TANAP'ın temeli atıldı
    © AA / Ahmet Okatalı
    TANAP'tan ilk ticari gaz sevkiyatı temmuzda başlayacak
    Bursa Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Albayrak, TANAP projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    2018'de çok daha güçlü bir enerji politikası hedeflediklerini dile getiren Albayrak, "Mill Enerji ve Maden Politikası kapsamında çok büyük bir ivme yakaladık ve bu ivmenin düşmemesi için de büyük bir mesai ortaya koyuyoruz. İşte, yüzyılın projesi olarak nitelediğimiz, bugünlerde son aşamasına geldiğimiz ve bugün aslında tarih müjdesini de vereceğimiz TANAP'ı 12 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile birlikte birçok önemli devlet başkanı ve üst düzey bakanların da katılımıyla hizmete alıyoruz" ifadelerini kullandı.

    'AKDENİZ'DE İLK DERİN DENİZ SONDAJINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

    Akdeniz'de derin deniz sondajına ilişkin de bilgi veren Albayrak, "Akdeniz'de bu yaz ilk derin deniz sondajını gerçekleştiriyoruz" dedi.

    Berat Albayrak
    © AA / Mehmet Acar
    Türkiye’den Karadeniz ve Akdeniz’de petrol - doğalgaz hamlesi
    Avrupa'nın Nabucco projesini yıllarca konuştuğu halde bir adım yol alamadığını anımsatan Albayrak, şunları söyledi:

    "Türkiye-Azerbaycan iş birliğiyle bu güçlü yatırım artık hayata geçiyor. Peki nasıl? İşte istikrar, işte güçlü liderlik ve işte vizyon. Türkiye, bu üçünü sadece bölge coğrafyasında değil dünyada da sayılı rol modelliği olan ülkelerinden biri olmasıyla birlikte, onlarca yıllık bu hayal gerçek oldu. İnşallah 12 Haziran'da tüm paydaşlarımızın katılımıyla hayata geçecek. İnşallah, 25 Haziran sabahı Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için kurguladığı bütün projeleri hayata geçirmek için yeni bir başlangıç dönemi olacak. Çünkü bizim sadece enerjide değil tüm sektörel alanlarda yeni bir hikaye yazacağımız, yeni bir dönem başlıyor. Daha çok gideceğimiz yol var. Yıl sonunda Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş fabrikası yerli ve milli güneş panellerinin üretimine başlıyor. Rüzgar türbini fabrikamızın bu yıl temelini atıyoruz ve en kısa sürede o da türbinleri üretmeye başlıyor. Yaz bitmeden Akdeniz'de ilk derin ve sığ deniz olmak üzere tek tek sondajlarımız başlıyor. Off-shore (deniz üstü) Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalemizi inşallah bu yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Güneşte depolamayla ilgili yeni bir sürecin uygulaması başlıyor. Sadece rüzgar türbini, güneş paneli değil depolama, batarya teknolojilerinde de Türkiye Ar-Ge anlamında da ilerliyor. Ülkemizi enerji teknolojilerinin bölgesel olduğu kadar bir noktada küresel bir üs haline getirmek, ülkemizin enerji bağımlılığını minimuma indirmek için, daha kaliteli enerji sağlamak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

    TANAP NEDİR?

    TANAP'ın temeli atıldı
    © AA / Kayhan Özer
    Üç lider 10 milyar dolarlık TANAP'ın temelini attı
    Kısa adı TANAP olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ile, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgazın öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınması amaçlanıyor.

    TANAP, Türkiye'nin Gürcistan sınırında Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek. Daha sonra Yunanistan sınırında Edirne'nin İpsala ilçesinde son bulacak. Ardından bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğal gaz iletimi yapacak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı'na bağlanacak. Hattın Türkiye içi çıkış noktaları ise, Eskişehir ve Trakya bölgesi olacak.

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    Etiketler:
    TANAP, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Azerbaycan, Türkiye
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