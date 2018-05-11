Ağbal açıkladı: Yeni özelleştirmeler yapılacak

Ağbal, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Bankalar Birliği’nce (TBB) ortaklaşa İstanbul'da düzenlenen 'Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı İle Mücadele Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

Ekonomide kısa vadeli bazı sorunlarla karşılaşıyor gibi görünsek bile, en sağlam bankacılık sektörü.

2018 sonunda bütçe dengesinde hedeflediğimiz seviyede kalacağız.

2018-2020 OVP'de ortaya koyduğumuz genel devlet bütçe patikasına bağlıyız.

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Son 2 yıldır enflasyona etki edecek düzenlemeleri yapmaktan ısrarla kaçınıyoruz; bundan sonra da devam edeceğiz.

Mali imkanlar çerçevesinde vergi oranlarının düşürülmesi hala önemli, özellikle yatırım üretim ve istihdamda.

Yeni dönemde yerli yabancı tüm yatırımcıları her bakımdan hukuk karşısında güçlendirecek yasal düzenleme yapılacak.

© REUTERS / Umit Bektas Ağbal, Varlık Barışı'nın detaylarını açıkladı

Varlık barışı uygulamalarını yaparken özel bir rakam hedeflemiyoruz. Geçen sene yurt dışından getirilen varlıklarla ilgili bir düzenleme yapmıştık. Onun süresi bitmişti. Ama özellikle önümüzdeki süreçte uluslararası bilgi paylaşımı dönemi başlıyor. Ülkeler artık karşılıklı olarak birbirleriyle bilgi paylaşmaya başlayacak. Yurt dışında varlığı olup da bir önceki varlık barışında varlıklarını Türkiye'ye getiremeyenlerin bu konuda beklentileri var. Biz yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirmek isteyen kesim açısından bu düzenlemeyi gerçekleştirmiş olduk.

Varlık barışının önümüzdeki birkaç ay içerisinde ekonomide ciddi bir hareketlenme getireceğini söyleyebiliriz. İyi bir miktar bekliyoruz.

(Bankaların konut faizlerinde indirime gitmesi) Bankacılar işlerini bilirler. Görev zararı uygulaması olduğunu sanmıyorum. Banka kendi sistemi içerisinde çevirecek bunu.