Dolar/TL'de günlük yükseliş yüzde 1'i aştı

Kur son olarak Çarşamba günü 4.3743 ile rekor tazelemişti. Kurdaki yükselişte içerideki risklerin yanı sıra doların küresel çapta değer kazanması etkili oldu, çoğu gelişen ülke para birimi de dolar karşısında değer kaybetti. Dün ise ABD enflasyonunun beklentilerin altında kalmasıyla gelişen ülke kurları dolar karşısında günü ortalama yüzde 1.26 artışla tamamladı.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre euro/TL bugün yüzde 1 artışla 5.10'u aştı, sabah 4.24'te işlem gören 4.27'ye yükseldi, dolar endeksi 92'de işlem görüyor. Borsa İstanbul ise yüzde 0.2 yükselişle 102 bin puanın üzerinde seyrediyor.
Noor CM Pazarlama Müdürü Ahmet Uluhan da Bloomberg HT'ye verdiği demeçte "Bu süreçte Merkez Bankası'nın aktif müdahil olmaması durumunda 4.50 ve üzerini görebiliriz" dedi.
Yurt içinde bugün kritik bir veri akışı bulunmuyor, Merkez Bankası veya hükümet cephesinden atılabilecek olası adımlar takip edilecek. ABD'de ise tek veri Tüketici Güven Endeksi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın konuşması da izlenecek.
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