Dolar/TL'de günlük yükseliş yüzde 1'i aştı

Dün sabaha 4.30'un üzerinde başlayan kur ekonomi bürokratlarının toplanacağı haberi ve ABD'de düşük gelen enflasyon verisiyle 4.22'ye kadar çekilmişti.

Kur son olarak Çarşamba günü 4.3743 ile rekor tazelemişti. Kurdaki yükselişte içerideki risklerin yanı sıra doların küresel çapta değer kazanması etkili oldu, çoğu gelişen ülke para birimi de dolar karşısında değer kaybetti. Dün ise ABD enflasyonunun beklentilerin altında kalmasıyla gelişen ülke kurları dolar karşısında günü ortalama yüzde 1.26 artışla tamamladı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre euro/TL bugün yüzde 1 artışla 5.10'u aştı, sabah 4.24'te işlem gören 4.27'ye yükseldi, dolar endeksi 92'de işlem görüyor. Borsa İstanbul ise yüzde 0.2 yükselişle 102 bin puanın üzerinde seyrediyor.

© REUTERS / Hafidz Mubarak Dolar, haftanın son gününe 4.24'ten başladı

GCM Menkul Değerler'den Enver Erkan dün beklenenden düşük gelen ABD enflasyon verisi sonrası dolarda aşağı yönlü fiyatlama olabileceğini öngördü. Erkan "Enflasyondaki zayıf gerçekleşmeler, önümüzdeki aylarda Fed'in hedeflerinin üzerine doğru bir artış ihtimalini azaltacak nitelikte. Enflasyon gerçekleşmelerinin Fed'in politika yapıcılarının parasal sıkılaşma konusunda işlerini zorlaştırması neticesinde USD'de aşağı yönlü fiyatlama görüyoruz" ifadesini kullandı.

Noor CM Pazarlama Müdürü Ahmet Uluhan da Bloomberg HT'ye verdiği demeçte "Bu süreçte Merkez Bankası'nın aktif müdahil olmaması durumunda 4.50 ve üzerini görebiliriz" dedi.

Yurt içinde bugün kritik bir veri akışı bulunmuyor, Merkez Bankası veya hükümet cephesinden atılabilecek olası adımlar takip edilecek. ABD'de ise tek veri Tüketici Güven Endeksi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın konuşması da izlenecek.