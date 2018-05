Fakıbaba: Birkaç yıla bu ithalatlarımız da kesilecek

© REUTERS / Aly Song Bosna Hersek'ten ithal edilen ürünlerde gümrük vergisi sıfırlandı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Desteklerimiz devam edecek. İnşallah göreceksiniz birkaç yıla kadar bu ithalatlarımız da kesilecek" dedi.

Fakıbaba, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bu yıl 4.'sü düzenlenen Et ve Süt Festivali'nde yaptığı konuşmada, "Biz ilk defa besi hayvancılığına kilo başı bir lira, yani 250 lira her hayvana destek verdik." dedi. Bu desteğin ramazan ayı içinde hak sahiplerine ulaşacağını ifade eden Fakıbaba, "Sütte bazı sıkıntılar vardı. Kotalarla ilgili sıkıntılar vardı. Kotaları artırdık. Sıcak sütteki 2 kuruşu 3 kuruşa, soğuk sütteki 3 kuruşu 6 kuruşa yüzde yüz artırarak yine sütteki sıkıntıyı gidermek adına hem desteklerimizi artırdık hem de kotalarımızı yükselttik" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE 3. BÜYÜK ZİNCİRİ SATIŞA İLAVE ETTİK'

Fakıbaba, göreve başladığında Et ve Süt Kurumunun 23 lira 80 kuruştan kesim yaptığını, şimdi ise bunun 27 liraya çıktığını belirterek, şunları söyledi: "Üreticimizin zarar etmemesi için ve kendi yaşamını idame ettirebilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Günübirlik kontrol ediyoruz. Fiyatlar arttığında mutlaka bizim bu 27 lira olan kesim fiyatlarımız da artacaktır. Hemşehrilerimizin mutfakları şenlensin diye 2 büyük market zincirinde et satışlarımız vardı. 29 lira kıyma, 31 lira da kuş başıydı. Bugünden itibaren Türkiye'de üçüncü büyük zinciri satışa ilave ettik. Yani 13 bin olan marketler zinciri 15 bine çıkmış oldu. Ne için? Vatandaşımız, 81 milyon tüketicimiz daha rahat olsun diye. O markette de artık bugünden itibaren bu eti 29 ve 31 liradan alma şansına sahip olacaksınız."

'DÖVİZLERDEKİ DALGALANMADAN DOLAYI YEM FİYATLARINDA SIKINTILAR OLABİLİR'

"Gıda, tarım ve hayvancılıkla uğraşan esnaf kardeşlerim Türkiye'nin en fazla onurlu, en fazla da istikrarlı para kazanma fırsatına sahip olacak kardeşlerimiz olacaklardır" diyen Fakıbaba, şöyle konuştu: "Buna emin olun. Zor dönemlerimiz olabilir. Bazen dövizlerdeki dalgalanmalardan dolayı yem fiyatlarında bazı sıkıntılar olabilir ama bunların hepsini tek tek aşacağız Allah'ın izniyle. Yeter ki, bize vermiş olduğunuz o desteğe devam edin. Biz de Allah'ın izniyle durmayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Sütte ve özellikle anaç koyun, keçi desteğinde ramazan ayında 755 milyon lirayı vatandaşımız kendi cebinde bulacaktır. 2002 yılında sadece gıda, tarım ve hayvancılığa 1,8 milyar lira verilirken, sadece anaç koyun ve keçiyle süt desteği için bu kardeşiniz 800 milyon liraya yakın paradan bahsediyor. Devletimizin, hükümetimizin çiftçiye vermiş olduğu önemin en önemli belirtilerinden birisidir bu. İnşallah bu desteklerimiz devam edecek."

'KADIN KARDEŞLERİMİZ VE GENÇ KARDEŞLERİMİZ KÖYLERDE TARIMA ÖNEM VERDİKLERİNDE SİZ TÜRKİYE'Yİ GÖRÜN'

Fakıbaba, desteklerinin devam edeceğini anlatarak, "İnşallah göreceksiniz birkaç yıla kadar bu ithalatlarımız da kesilecek. Özellikle kadın kardeşlerimiz ve genç kardeşlerimiz köylerde tarıma önem verdiklerinde, ürettiklerinde siz Türkiye'yi görün. Türkiye uçacak Allah'ın izniyle. Sizlerin sayesinde uçacak. Allah'ın izniyle başımızda Sayın Cumhurbaşkanımız olduğu müddetçe de biz görevimize devam edeceğiz ve durmayacağız. 'Durmak yok, yola devam.' diyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.