Dolar yükselişte, euro rekor kırdı

Dolar ve euro yeni haftaya Türk Lirası karşısında güçlü bir yükselişle başladı. Dolar/TL 4.34 seviyelerinden güne başlarken, euro/TL de 5.2040 seviyesini aşarak rekor kırdı.

© AA / Erhan Elaldı Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz anlattı: Döviz kurları neden yükseliyor?

Dünya gazetesinin aktardığına göre, Döviz piyasası geçen hafta boyunca yukarı yönlü oldukça hareketli bir seyir izledi. Dolar/TL, tarihi rekoru 4.3744 seviyesine taşıdıktan sonra 4.30 civarında haftayı tamamladı. Euro'nun satış fiyatı ise haftayı 5.14 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksi ise 92.44 oldu.

Dövizde yaşanan bu gelişmelerin ardından dolar/TL yeni haftaya yükselişle başladı.

Geçen haftayı 4.30 seviyesinde kapatan kur bu sabah ilk işlemlerde 4.34'ten el değiştiriyor.

Euro/TL ise 5.2040 seviyesini aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.