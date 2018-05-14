Kurtulmuş: Turizmde hedef üst gelir grubu

Bakan Kurtulmuş, ilk çeyrekte turist sayısı ve turizm geliri olarak rekor kırdıklarını belirterek, 2018 sonu itibarıyla 40 milyon turist ve 32 milyar dolar turizm geliri elde edileceğini söyledi. Kurtulmuş, hedeflerinin sadece turist sayısını artırmak olmadığını, üst gelir grupların da geleceği turizm türlerine yöneleceklerini aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre turizmde rezervasyonların ‘mükemmel düzeyde’ olduğunu belirten Kurtulmuş, “Biz sene başında 38 milyon turist gelir diye tahmin ediyorduk. Ama öyle görünüyor ki 40 milyon gerçekleşecek, olağanüstü bir durum ortaya çıkmazsa. Rezervasyonlarda herhangi bir şekilde iptal vesaire yok. Bazılarının bu yöndeki söylemleri doğru değil. 40 milyon seviyesinde gerçekleşirse 32 milyar dolar da turizm geliri olacak” dedi.

'KİŞİ BAŞINA DÜŞEN TURİZM GELİRİ 768 DOLAR'

© AA / Gülsem Adam Antalya’ya gelen Rus turist sayısı yılın ilk 4 ayında, geçen seneye göre yüzde 59 arttı

Kurtulmuş, turizm sektöründe yılın ilk 3 aylık dönemin bakıldığında Türkiye’nin rekor kıracağının öngörüldüğünü vurguladı. Kurtulmuş, “Ocak-şubat-mart yani ilk çeyrekte ülkemize 5.1 milyon turist gelmiş. Bu gelen turistlerden de 4.4 milyar dolar turizm geliri elde etmişiz. Bunun söylediği başka bir şey daha var. Kişi başına düşen turizm gelirini de 768 dolara çıkarmışız. Bu da önemli bir gelişmedir” diye konuştu.

Amaçlarının sadece turist sayısını artırmak olmadığını, aynı zamanda kişi başına turizm gelirini de artırmak olduğunu kaydeden Kurtulmuş, “2023 hedefimiz kişi başı 1000 dolar. Onun için de turizmi çeşitlendireceğiz. Daha üst gelir gruplarındakilerin geleceği turizm türlerine yöneleceğiz. Mesela kruvaziyer gemilerinin gelmesi gibi, kongre turizmi gibi, sağlık turizmi gibi, kültür ve tarih turizmi gibi alanları daha fazla teşvik ederek kişi başı düşen turizm gelirini arttıracağız” dedi.