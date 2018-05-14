Trump'tan Çinli şirketi kurtarma talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli telekomünikasyon üreticisi ZTE'nin yeniden faaliyetlerine geri dönebilmesi için Çin lideri Şi Cinping beraber çalıştıklarını belirtti.
CNN'in haberine göre Trump, dün paylaştığı tweet'te, "Çin'de iş olanakları tehlikede" ifadelerini kullandı. Trump, Twitter'da şunları yazdı: "Devlet Başkanı Şi ve ben, Çinli dev telefon şirketi ZTE'ye yeniden faaliyetlerine geri dönüş yolu sağlamak için beraber çalışıyoruz. Çin'de çok fazla iş yok oldu. Ticaret Bakanlığı'na bu işi halletme talimatı verdim."
President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Mayıs 2018
Trump'ın tweet'i sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, Başkan Trump'ın Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un ZTE konusunda yasa ve kurallara bağlı kalarak bir karar vermesini beklediği belirtildi.
Netaş'ın yüzde 48 hissedarı olan Çin'in en büyük ikinci telekom ekipmanı üreticisi ZTE, ABD yaptırımları nedeniyle ana faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı.
75 bin kişinin istihdam edildiği ZTE, ABD'nin dördüncü büyük akıllı telefon tedarikçisi konumunda.
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