Trump'tan Çinli şirketi kurtarma talimatı

ABD Başkanı Trump, ABD hükümetinin yasağı nedeniyle ana faaliyetlerini durduran Netaş'ın Çinli ortağı ZTE'nin kurtarılması için Çin lideri Şi beraber çalıştıklarını ve Ticaret Bakanlığı'na bu konuda talimat verdiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli telekomünikasyon üreticisi ZTE'nin yeniden faaliyetlerine geri dönebilmesi için Çin lideri Şi Cinping beraber çalıştıklarını belirtti.

CNN'in haberine göre Trump, dün paylaştığı tweet'te, "Çin'de iş olanakları tehlikede" ifadelerini kullandı. Trump, Twitter'da şunları yazdı: "Devlet Başkanı Şi ve ben, Çinli dev telefon şirketi ZTE'ye yeniden faaliyetlerine geri dönüş yolu sağlamak için beraber çalışıyoruz. Çin'de çok fazla iş yok oldu. Ticaret Bakanlığı'na bu işi halletme talimatı verdim."

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Mayıs 2018

Trump'ın tweet'i sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, Başkan Trump'ın Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un ZTE konusunda yasa ve kurallara bağlı kalarak bir karar vermesini beklediği belirtildi.

Netaş'ın yüzde 48 hissedarı olan Çin'in en büyük ikinci telekom ekipmanı üreticisi ZTE, ABD yaptırımları nedeniyle ana faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı.

ABD, geçen ay Amerikan şirketlerinin ZTE'ye parça ve yazılım satışını yedi yıl süreyle yasaklamıştı. Şirketin tedarik zincirini bozacak olan bu karara gerekçe olarak, Çinli şirketin daha önce varılan bir anlaşmayı yanlış beyanlarla defalarca ihlal etmesi gösterilmişti. Şirket, geçen yıl ABD'de üretilen ürünleri yasa dışı yollarla İran'a göndererek ABD'nin ihracat yasaklarını ihlal ettiğini kabul etmiş ve 900 milyon dolar ceza ödemişti.

75 bin kişinin istihdam edildiği ZTE, ABD'nin dördüncü büyük akıllı telefon tedarikçisi konumunda.