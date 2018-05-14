Kayıt
16:22 14 Mayıs 2018
Ankara+ 22°C
İstanbul+ 21°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Alman Commerzbank

    Commerzbank'ın Türkiye'de 2018 ortalama enflasyon beklentisi yüzde 11.2

    © REUTERS / Ralph Orlowski
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 20

    Commerzbank raporunda “Türkiye ekonomisi 2017'de yüzde 7.4'lük güçlü büyüme kaydetti ve bu ivme 2018'in ilk çeyreğinde devam etti. Yeni ESA-2010 GSYİH (gayrisafi yurtiçi hâsıla) serisinden şüphe duyuyoruz, büyük bir ihtimalle büyüme oranını olduğundan fazla yansıtıyor” ifadesi yer aldı.

    Para, Türk Lirası (TL)
    © AA /
    Mart ayı cari açık rakamları, beklentiyi aştı
    Büyüme göstergelerinin ilk çeyreğin sonundan itibaren yavaşlamaya başladığı belirtilen raporda, işletme güveni ve inşaat sektörü göstergelerinin yönünü aşağı çevirdiğinin ve PMI'nın sert bir şekilde 48.9'a gerilediğinin altı çizildi.

    'YÜKSELEN CARİ AÇIK BÜYÜMEYİ OLUMSUZ ETKİLEYEN UNSURLARDAN BİRİ'

    Raporda, "Geçtiğimiz ay yıla güçlü başlangıçtan dolayı 2018 için ortalama yıllık büyüme tahminimizi yüzde 3.9'dan yüzde 5.4'e yükselttik. Buna karşın önümüzdeki çeyreklerde büyümenin yüzde 5 civarına doğru azalmasını bekliyoruz. Yükselen cari açık büyümeyi olumsuz etkileyen unsurlardan biri" dendi.

    Commerzbank'ın raporuna göre banka 2018 yılında ortalama enflasyonun yüzde 11.2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Bankanın gelecek yılki enflasyon beklentisi ise yüzde 10.5 seviyesinde. Bununla birlikte raporda, genel olarak küresel çapta yumuşak enflasyon nedeniyle gelecek yıl bir miktar destekleyici çekirdek enflasyon dinamiklerinin olabileceği belirtildi: "Bunun gerçekleşmesi için, liranın istikrar kazanması gerekir. Ne yazık ki durum böyle değil; yüksek enflasyon ve liradaki zayıflık sarmal oluşturmaya başladı."

    İlgili konular:

    Şimşek: Cari açıkta kötüleşme var gibi gözüküyor, aslında iyileşme dönemindeyiz
    Etiketler:
    cari açık, Commerzbank
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.
    'Cumhurbaşkanım istediği için bırakıyorum' diyen Sofuoğlu, pistlere veda etti
    Karikatür
    Liberman'dan Esad'a: İranlıları Suriye'den defedin
    İnfografik
    2018'in ilk çeyreğinde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam