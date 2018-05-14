Commerzbank'ın Türkiye'de 2018 ortalama enflasyon beklentisi yüzde 11.2

'YÜKSELEN CARİ AÇIK BÜYÜMEYİ OLUMSUZ ETKİLEYEN UNSURLARDAN BİRİ'
Raporda, "Geçtiğimiz ay yıla güçlü başlangıçtan dolayı 2018 için ortalama yıllık büyüme tahminimizi yüzde 3.9'dan yüzde 5.4'e yükselttik. Buna karşın önümüzdeki çeyreklerde büyümenin yüzde 5 civarına doğru azalmasını bekliyoruz. Yükselen cari açık büyümeyi olumsuz etkileyen unsurlardan biri" dendi.
Commerzbank'ın raporuna göre banka 2018 yılında ortalama enflasyonun yüzde 11.2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Bankanın gelecek yılki enflasyon beklentisi ise yüzde 10.5 seviyesinde. Bununla birlikte raporda, genel olarak küresel çapta yumuşak enflasyon nedeniyle gelecek yıl bir miktar destekleyici çekirdek enflasyon dinamiklerinin olabileceği belirtildi: "Bunun gerçekleşmesi için, liranın istikrar kazanması gerekir. Ne yazık ki durum böyle değil; yüksek enflasyon ve liradaki zayıflık sarmal oluşturmaya başladı."
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