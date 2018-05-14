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    Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran

    Ankara Fırıncılar Odası'ndan 'Ramazan pidesine zam yok' diyen ATO Başkanı'na yalanlama

    © AA /
    Ekonomi
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    ATO Başkanı Gürsel Baran, Ramazan'da pide fiyatlarına zam yapmayan Ankaralı fırıncılara teşekkür etti. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık ise yüzde 7'lik bir zammın söz konusu olduğunu söyledi.

    Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Bu Ramazan ayında vatandaşlarımızın uygun fiyatla Ramazan pidesi yiyebilmesi için pide fiyatlarına zam yapılmadı. Buna göre geçen yıl olduğu gibi 275 gram pide 2 lira, 500 gram yumurtalı ve susamlı pide 4 lira olarak satış tarifesi belirlendi. Zam yapmayarak özveride bulunan Ankaralı fırıncılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Ramazan pidesi
    © AA /
    Ramazan pidesine zam
    Hal tüccarlarını da ziyaret ettiklerini söyleyen Baran, "Hal Başkanımızın da bir müjdesi var. Ramazan ayı boyunca sebze ve meyve fiyatlarına zam yapılmayacağı sözünü kendisinden aldım" diye konuştu.

    Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık ise Sözcü'ye yaptığı açıklamada, yüzde 7'lik bir zammın olduğunu belirtti.

    Alnıaçık, "Ankara'da pide fiyatında bir değişiklik olmadı gramajı da düşürdük. Bu da yüzde 7'lik bir zam demek. ATO Başkanı büyük ihtimalle fiyat olarak değerlendirdi. Ancak biz gramajda bir düşürme yaptık" ifadelerini kullandı.

     

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    Etiketler:
    Ramazan pidesi, ATO, Gürsel Baran, Ankara
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