Gazprom: Türk Akımı'nın Avrupa'ya uzanacak kolu için Türkiye ile görüşme halindeyiz

Gazprom Başkan Yardımcısı Vitaliy Markelov, Türk Akımı doğalgaz boru hattının Avrupa ülkelerine gaz taşıyacak ikinci kolu için Türk hükümetiyle görüşme halinde olduklarını söyledi.

Markelov, "Rusya, ikinci kolun inşasına hazır. Rusya topraklarındaki kısmı inşa edildi. Türkiye'de ise birinci kolun inşası tamamlandı, tüm izinler alındı ve deniz kısmında ikinci kolun inşasına geçebiliriz" dedi.

Ana boru hattının Türk topraklarından geçişi ele alındığında, Türkiye ile bu projenin gerçekleştirilmesi konusunda görüşmeler yaptıklarını kaydeden Markelov, henüz görüşme aşamasında olduklarının altını çizdi.

Gazprom, Türk Akımı'nın Avrupa'ya uzanacak ikinci kolu için iki farklı güzergah alternatifi üzerinde duruyor. İlk alternatifte Bulgaristan ve Sırbistan üzerinden aktarım planlanırken ikinci alternatifin güzergahı olarak Yunanistan ve İtalya düşünülüyor.

GAZ AKIŞI ARALIK 2019'DA

Türk Akımı'nda gaz akışının Aralık 2019'da başlaması öngörülüyor. Boru hattının denizdeki kesimi Rusya'nın Anapa kentinden Türkiye'nin Kıyıköy beldesine dek Karadeniz boyunca yaklaşık 930 kilometre boyunca ilerliyor.

Projenin deniz bölümünün inşaatı, Rus şirket Gazprom'un yüzde 100 iştiraki South Stream Transport B.V. şirketi tarafından gerçekleştiriliyor.