Varlık Fonu Başkanvekili Karadağ: Hafta sonu da çalışıyoruz, eleştirileri hak etmiyoruz

Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanvekili Himmet Karadağ, Varlık Fonu konusunda gereksiz ve hak etmedikleri eleştirilerle karşılaştıklarını savunarak “Hafta sonları dahil çalışıyoruz. Birkaç hafta içinde bağımsız denetimimiz tamamlanacak. Ki şu ana kadar insanlar biraz aceleci davranıyor” dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul'un katkılarıyla İstanbul Finans Enstitüsü (İFE) tarafından Borsa İstanbul'da düzenlenen "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi — Birleşme Bütünleşme" temalı toplantıda İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin bugünü ve geleceği değerlendirildi.

Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı ve Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanvekili Himmet Karadağ da burada yaptığı konuşmada Varlık Fonu'na ilişkin yoğun çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Hafta sonları dahil çalışıyoruz, orada gereksiz ve hak etmediğimiz eleştirilerle karşılaşıyoruz. Stratejik planlama verilmediği için herhangi bir işlem yapmıyoruz, hükümet o konudaki startı ne zaman vermek isterse o zaman verir. O bizi aştığı için o konuda bir beklentimiz yok. Yapıda yapılması gerekenler, birkaç hafta içinde bağımsız denetimimiz tamamlanacak. Ki şu ana kadar insanlar biraz aceleci davranıyor. 250 milyarlık bir yapının mali tabloları, bağımsız denetimi, altyapı için bile baya vakit gerekiyor. Konsept sermaye piyasalarının derinleşmesi açısından çok önemli."

© AP Photo / Greg Baker, File 'Varlık Fonu, uluslararası bankalarla kredi görüşmesi yapıyor'

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 26 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Başbakanlığa bağlı, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi kuruldu.

Milli Piyango, at yarışları, Ziraat Bankası, BOTAŞ, Borsa İstanbul, THY ve Halk Bankası'nın da aralarında bulunduğu Türkiye'nin en önemli kuruluşları bu fona devredildi.