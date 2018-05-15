Ucuz et satan market sayısı 3'e çıktı

Tarım Bakanı Fakıbaba, fiyatları dengelemek için Et ve Süt Kurumu aracılığıyla et ve kıyma verilen market zinciri sayısının 2’den 3’e çıkarıldığını söyledi. Buna göre A101 ve BİM'in yanına Migros da eklenmiş oldu.

Habertürk'ün aktardığına göre Balıkesir’de bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, piyasayı regüle etmek için Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla 2 market zincirine et verildiğini hatırlatarak, dünden itibaren market sayısının 3’e, şube sayısının da 13.000'den 15.000'e çıktığını söyledi. Böylece A101 ve BİM’den sonra marketlere Migros da eklenmiş oldu.

© AA / Pastırma ve sucuğa Ramazan zammı

Tarıma 16 yılda verilen desteğin toplam 120 milyar lira olduğuna dikkati çekti, şöyle devam etti:

“17 milyar dolarlık ihracatımıza karşılık 13 milyar dolar ithalatımız var. Zaman zaman muhalefet ‘Et, saman ithal ediliyor’ diyor. Muhalefet bu, tabii ki diyecek ama bizim için önemli olan vicdanımızın rahat olmasıdır. Yıllık 1 milyon 350.000 ton et tüketimimiz var ama biz 100.000 tonluk et bile ithal etmiyoruz. Şu anda dolar artışından dolayı kesif yemde problem var. Onu da bugün arkadaşlarımızla çalışacağız ve sayın Başbakanımıza ileteceğim. Onu da çözmenin gayreti içindeyiz.”

© AA / Mehmet Fatih Aslan Fakıbaba: Ramazanda 2000 markette daha ucuz fiyatlı et satılacak

Fakıbaba ziyareti sırasında çiftçi bir kadının, hastalanan düvesini kendisinin iyileştirdiğini anlattığını ancak böyle bir durumda üreticilerin imdadına veteriner hekimlerin ulaşması gerektiğini bildirdi.

Üretici ailelerin veteriner hekimlerin takibine zimmetlenmediği takdirde ileri gidilemeyeceğini vurgulayan Fakıbaba, hayvanlar hastalandığında veteriner hekimlere kolay ulaşılması gerektiğini dile getirdi. Fakıbaba, “Biz görevimizi yapıyoruz. Ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisleri istihdamı için 9 Şubat’ta 10.551 kişinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ailesine katılmasına yönelik gerekli kuruluşlara yazılarımızı yazdık. Bir şey söylüyorsam doğrudur” diye konuştu.