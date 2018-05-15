İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik oranı şubatta geçen yılın aynı ayına göre 2 puan düşüşle yüzde 10.6 oldu. İşsiz sayısı 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin kişiye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2 puanlık azalış ile yüzde 10.6 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2.3 puanlık azalış ile yüzde 12.5 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4.3 puanlık azalış ile yüzde 19 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2 puanlık azalış ile yüzde 10.9 olarak gerçekleşti.

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