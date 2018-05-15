Hurma fiyatlarına zam

Hurmada fiyat artışına neden olan en önemli etkenin döviz kurundaki hareketlilik olduğunu dile getiren Kula, Suudi Arabistan'daki iç meselelerin de fiyatları etkilediğini aktardı.
Kula, sıcak havaların da hurma üretimini olumsuz etkilediğini belirterek, Suriye'deki durum nedeniyle karayolunun kapalı olduğunu ve Medine'den geçişlerde sıkıntı yaşandığını söyledi. Kula, bu sebeple en çok Medine üretimi hurma çeşitlerinde fiyat artışı görüldüğünü kaydetti.
20 ÇEŞİT HURMA
Kula, yaklaşık 20 çeşit hurmayı müşterilerin beğenisine sunduklarına değinerek, "Kilogram başına Irak hurması 10 lira, Tunus ve Medine hurması çeşitleri 30 lira, Baklava hurması 45 lira, Safavi hurması 48 lira, Mebrum hurması 50 lira, Sugi hurması 55 lira, Mecdul hurması çeşitleri büyüklüklerine göre 50-55-60 lira, Sukkeri hurması 30-40 lira ve Acve hurması 120 liradan satılıyor" diye konuştu.
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