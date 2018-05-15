Hurma fiyatlarına zam

Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden olan hurmanın fiyatı, döviz kurundaki artış ve Suudi Arabistan'daki iç meseleler nedeniyle bu yıl yüzde 10 zamlandı.

© AA / Pastırma ve sucuğa Ramazan zammı

Hurma ticareti yapan Kenan Kula yaptığı açıklamada, hurma stoklarının ramazandan aylar önce hazırlanmaya başlandığını ve ürünlerin Türkiye'ye genellikle Medine, Tunus, İran ve Irak'tan geldiğini söyledi. Geçen yılki ramazana kıyasla hurma fiyatlarının ortalama yüzde 10 arttığını anlatan Kula, son 5 yıla bakıldığında ise fiyat artışının bazı çeşitlerde yüzde 30'a kadar yükseldiğini belirtti.

Hurmada fiyat artışına neden olan en önemli etkenin döviz kurundaki hareketlilik olduğunu dile getiren Kula, Suudi Arabistan'daki iç meselelerin de fiyatları etkilediğini aktardı.

Kula, sıcak havaların da hurma üretimini olumsuz etkilediğini belirterek, Suriye'deki durum nedeniyle karayolunun kapalı olduğunu ve Medine'den geçişlerde sıkıntı yaşandığını söyledi. Kula, bu sebeple en çok Medine üretimi hurma çeşitlerinde fiyat artışı görüldüğünü kaydetti.

20 ÇEŞİT HURMA

Kula, yaklaşık 20 çeşit hurmayı müşterilerin beğenisine sunduklarına değinerek, "Kilogram başına Irak hurması 10 lira, Tunus ve Medine hurması çeşitleri 30 lira, Baklava hurması 45 lira, Safavi hurması 48 lira, Mebrum hurması 50 lira, Sugi hurması 55 lira, Mecdul hurması çeşitleri büyüklüklerine göre 50-55-60 lira, Sukkeri hurması 30-40 lira ve Acve hurması 120 liradan satılıyor" diye konuştu.