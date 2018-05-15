Denizbank'ın satışı için tarih verildi

Bankanın satış süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Denizbank CEO'su Hakan Ateş, "Satış süreci inşallah mayısta sonuçlanır" dedi.

Ateş daha önce, bankanın Dubaili Emirates NBD'ye satışıyla ilgili olarak, "Emirates ile hissedarlık görüşmeleri, normal ticaret kuralları çerçevesinde sürüyor" açıklamasında bulunmuştu.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın iştiraki olan Denizbank'ı yılın üçüncü çeyreğinde NBD'ye satacağı ileri sürülmüştü. İddiaya göre, satış işleminin toplam tutarı 5.5 milyar dolara ulaşabilir.