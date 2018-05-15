Moody's'ten Türkiye yorumu: Biraz endişeliyiz

Türkiye'nin yurtdışından sağladığı finansmana olan bağımlılığı nedeniyle Rusya gibi kendi yolunu çizemediğini belirten Hornung, "Biraz endişeliyiz" ifadelerini kullandı.
Moody's Mart ayında Türkiye'nin kredi notunu bir kademe indirerek Ba2'ye düşürmüş, not görünümünü ise negatiften durağana çevirmişti.
‘BUNLARIN HEPSİ KREDİ NOTU AÇISINDAN NEGATİF'
Hornung, "Gördüğümüz bazı makro trendler, Türkiye için açıkça zorlayıcı unsurlar olarak yer alıyor. Yükselen faizler, doların güçlenmesi, emtia fiyatlarının artması, bunların hepsi kredi notu açısından negatif" dedi.
Kredi derecelendirmesi niteliği taşımayan araştırma raporunda, ‘Türk bankalarının faaliyet gösterdiği çerçeve aralarında ekonomik büyümede yavaşlama, etkin olmayan para politikası, TL'nin değer kaybı ve yüksek işsizliğin de bulunduğu bir dizi unsur nedeniyle zorlayıcı olmayı sürdürecek' denildi.
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