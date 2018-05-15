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    Moody's

    Moody's'ten Türkiye yorumu: Biraz endişeliyiz

    © REUTERS / Brendan McDermid/File Photo
    Ekonomi
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    Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, durağan görünüm ile derecelendirdiği Türkiye'nin gideceği siyasi yönü izlediğini açıkladı. Moody's yetkilisi Hornung, "Biraz endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

    Moody's
    © REUTERS / Brendan McDermid/File Photo
    Moody's: TL'deki zayıflık not için olumsuz
    Avrupa ülkeleri kredi notlarından sorumlu Moody's yetkilisi Dietmar Hornung, düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'ye dair "Durumu izliyoruz, ülkenin (siyasi ve jeopolitik açıdan) hangi yolda gideceğini göreceğiz" yorumunu yaptı.

    Türkiye'nin yurtdışından sağladığı finansmana olan bağımlılığı nedeniyle Rusya gibi kendi yolunu çizemediğini belirten Hornung, "Biraz endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

    Moody's Mart ayında Türkiye'nin kredi notunu bir kademe indirerek Ba2'ye düşürmüş, not görünümünü ise negatiften durağana çevirmişti.

    ‘BUNLARIN HEPSİ KREDİ NOTU AÇISINDAN NEGATİF'

    Hornung, "Gördüğümüz bazı makro trendler, Türkiye için açıkça zorlayıcı unsurlar olarak yer alıyor. Yükselen faizler, doların güçlenmesi, emtia fiyatlarının artması, bunların hepsi kredi notu açısından negatif" dedi.

    Dolar
    © Sputnik / Iliya Pitalev
    Dolar 4.46'yı, euro 5.30'u aştı
    Yine Moody's tarafından eş zamanlı olarak Türk bankacılık sektörü hakkında yayınlanan bir raporda da, fonlama ve aktif kalitesine ilişkin aşağı yönlü riskler nedeniyle bankacılık sistemi görünümünün negatif olduğu belirtilmişti.

    Kredi derecelendirmesi niteliği taşımayan araştırma raporunda, ‘Türk bankalarının faaliyet gösterdiği çerçeve aralarında ekonomik büyümede yavaşlama, etkin olmayan para politikası, TL'nin değer kaybı ve yüksek işsizliğin de bulunduğu bir dizi unsur nedeniyle zorlayıcı olmayı sürdürecek' denildi.

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    Etiketler:
    Kredi notu, Moody's, Dietmar Hornung, Türkiye
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