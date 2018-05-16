Denizbank Genel Müdürü Ateş: Kurun artması ille de kötü değildir

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, kurda ciddi bir hareketin olduğunu ve Türk Lirası’nın belli bir değer kaybının olduğunu belirterek “Kurun artmasının ille de kötü değildir” dedi.

Hürriyet'in aktardığına göre, Ateş, Çiftçiler Günü etkinliği kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada kurun artışıyla ilgili konuştu.

'Kurun artışının ille de kötü olmayacağını' söyleyen Ateş, şu ifadeleri kullandı:

“Tabii ki değişken ve hızlı bir artıştan söz etmiyorum. Ancak biz dış ticaret açığı veren bir ülkeyiz. Cari açığımız 55 milyar dolar. Böyle bir ülkede iç ve dış talebi dengelemezseniz bunun sonu hüsran olur. Ömür boyu cari açık fonlamaz. Bir noktada dış talebi canlandırıp iç talebi dengelemek zorundasınız. 55 milyar doları sıfır yapmamız lazım. Önemli olan dalgalanmaların olmaması. Stabil bir durumda kalması herkes için en iyisi."

Ateş, Denizbank'ın satışı ile ilgili olarak da şunları söyledi:

© REUTERS / Murad Sezer/File Photo Denizbank'ın satışı için tarih verildi

"Satış süreci inşallah mayısta sonuçlanır… Yetkili ağızlar hep hissedarlardır. Alan var satan var. Potansiyel alıcıyı da deklare ettik. Belli açıklamayı kendileri yapacaklardır” dedi. Denizbank’ın iyi bir varlık olduğunu kaydeden Ateş, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyadaki risklere dikkat çekerek, “Bazı yerlerde iç savaşlar, Filistin’de yaşananlar, gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye’nin bulunduğu jeopolitik gündem de dikkate alındığında rahat bir dönemden, güzel günlerden geçtiğimizi söyleyemeyiz. Gül bahçesi değil. Önünüzde bir erken seçim var. Bu kadar politik ekonomik ve gelişmekte olan ülkelerin de çok da lehine gelişmeyen bir ortamda bizim yarattığımız varlık demek ki güzel demek ki karlı büyümenin habercisi. Bu bakımdan da talibi var."

Satış sürecinin uzamasında kurun geldiği seviyelerin bir etkisinin olup olmadığına ise “Kurun geldiği seviye ile hiçbir alakası yok. Ne zorlaştırdı ne kolaylaştırdı. Hiç konu bile değil kur” dedi.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın iştiraki olan Denizbank'ı yılın üçüncü çeyreğinde NBD'ye satacağı ileri sürülmüştü. İddiaya göre, satış işleminin toplam tutarı 5.5 milyar dolara ulaşabilir.