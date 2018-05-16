Ertem: TCMB, enflasyonla mücadeleyi destekleyecek adımları seçimden sonra devreye sokacak

Ertem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirdi. Daha sonra Reuters'a konuşan Ertem'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İngiltere'de iş/finans çevreleriyle yapılan görüşmeler olumlu geçti, katılımcılarda Türkiye'nin gidişatına ilişkin tereddüt görmedim.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan faizlerin düşürülmesi konusundaki görüşlerinde bunun piyasa koşullarında ve gerekli şartların sağlandıktan sonra olacağını belirtti.

Düşük faiz gerekli şartlar sağlandıktan sonra hedeftir, faiz talimatla düşmez, Erdoğan'ın da vurguladığı üzere koşullar oluştuğunda düşer.

TCMB elindeki araçları gerektiğinde kullanma özgürlüğüne sahiptir. Cumhurbaşkanımızın da görüşü bu yönde.

Enflasyonun düşürülmesi en önemli önceliklerimizdendir, hükümet TCMB'yi enflasyonla mücadelede destekleyecek adımları seçimlerden sonra hızla devreye sokacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz vurgusu 7 Haziran'a (PPK) değildir, cumhurbaşkanının söylediği faizlerin bir hedef olarak düşürülmesi gerekliliğidir.

Para ve maliye politikasının ortaklığı esastır.

ERDOĞAN, 'TCMB, YÜRÜTMENİN BAŞININ SİNYALLERİNİ BİR KENARA KOYAMAZ' DEMİŞTİ

Erdoğan, Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada TCMB ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tabii ki Merkez Bankası'nın bağımsızlığı söz konusu.TCMB bağımsız diye yürütmenin başının sinyallerini bir kenara koymaz. Şu anda Merkez Bankası ile bir ilişkimiz var, bundan sonra da aynı istikamette devam edecek."