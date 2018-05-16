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    Ofis- İş yeri- Çalışma hayatı

    Gençlerin yüzde 80'i işinden, yüzde 51'i kazancından memnun

    © REUTERS / Stefano Rellandini
    Ekonomi
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    Geçen yıl gençlerin yüzde 79.3'ü çalıştığı işten, yüzde 51.1'i elde ettiği kazançtan memnuniyetini dile getirdi.

    Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 'İstatistiklerle Gençlik 2017' araştırmasına göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 16.1'ini 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu.

    Ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 983 bin 97 kişiyi bulurken, bunun yüzde 51.2'si genç erkek, yüzde 48.8'i ise genç kadın nüfus olarak kayıtlara geçti.

    İşsizlik
    © AA /
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    Hanehalkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre, ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı geçen yıl yüzde 24.2 oldu. Bu oran, genç erkeklerde yüzde 14.6, genç kadınlarda yüzde 34 olarak hesaplandı.

    İŞSİZLİK YÜKSELDİ

    Gençlerde işsizlik oranı, 2016'da yüzde 19.6 iken geçen yıl yüzde 20.8'e yükseldi. Bu oran, genç erkeklerde bir önceki yıla göre 0.4 puan artarak yüzde 17.8'e çıkarken genç kadınlarda 2.4 puanlık artışla yüzde 26.1 oldu.

    YÜZDE 51'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE

    Gençlerde istihdam oranı, geçen yıl 2016'ya göre 0.2 puan artarak yüzde 34.3'e çıktı. İstihdam edilen gençlerin yüzde 18'i tarım, yüzde 34.4'ü sanayi, yüzde 51.6'sı hizmet sektöründe yer aldı.

    Kadın beyni, erkek beyninden daha aktif çalışıyor
    © AA /
    Kadın beyni, erkek beyninden daha aktif çalışıyor
    ERKEKLER İŞLERİNDEN DAHA MEMNUN

    Geçen yıl gençlerin yüzde 79.3'ü çalıştığı işten, yüzde 51.1'i elde ettiği kazançtan memnuniyetini dile getirdi. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 80.3, elde edilen kazançtan memnuniyet yüzde 54.1 çıktı. Genç kadınlarda bu oranlar yüzde 76.8 ve yüzde 43.9 olarak gerçekleşti.

    Söz konusu yılda gençlerin yüzde 60.5'i şimdiye kadar aldığı eğitimden memnun olduklarını beyan etti. Genç erkeklerin yüzde 62.3'ü eğitiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu oran genç kadınlarda yüzde 58.5 oldu.

    YÜZDE 75'İ HİÇ TÜTÜN KULLANMADI

    İki senede bir yapılan sağlık araştırması sonuçlarına göre, her gün tütün ve tütün mamulü kullanan 25 yaş ve üstü yetişkinlerin oranı 2014'te yüzde 29.6 iken 2016'da yüzde 28.7 oldu. Bu oran 2016'da yetişkin erkeklerde yüzde 43.2, kadınlarda yüzde 14.6 olarak kayıtlara geçti. Tütün mamulü kullanma durumu 15-24 yaş grubunda yer alan gençler incelendiğinde, her gün tütün kullanan gençlerin oranının 2016'da yüzde 18.1, ara sıra tütün kullanan gençlerin oranının yüzde 3.3 olduğu görüldü. Hiç tütün kullanmamış gençlerin oranı ise yüzde 75.9 olarak belirlendi. 

    Etiketler:
    İstatistiklerle Gençlik 2017, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye
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